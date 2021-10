GlobalBees acquiert andMe, start-up spécialisée dans la santé des femmes

andMe, basé à Bangalore, deviendra la deuxième marque GlobalBees après The Better Home.

GlobalBees a acquis andMe moins d’un mois après l’acquisition de The Better Home. L’acquisition marque l’incursion de Globalbees dans le secteur femtech qui était évalué à plus de 22,5 milliards de dollars en 2020 et devrait croître à un TCAC de 16,2 % de 2021 à 2027. « La santé des femmes a été en grande partie un marché inexploré, mais andMe a été capable de mettre les discussions sur la santé des femmes au premier plan, en sensibilisant aux besoins nutritionnels différenciés des femmes non seulement dans ce pays mais à travers le monde. Nous sommes impatients non seulement de faire évoluer l’impressionnant portefeuille de produits de l’entreprise, mais également de faire avancer leur mission sociale », a déclaré Nitin Agarwal, PDG de GlobalBees.

La Femtech – qui a été révélée pour la première fois en 2016 – est à un point d’inflexion sur la voie pour devenir une industrie de 65,3 milliards de dollars d’ici 2027. À l’heure actuelle, l’industrie femtech n’améliore pas seulement la vie des femmes avec des services et des produits innovants ; ils brisent également les croyances et les coutumes séculaires liées aux menstruations, à la fertilité et aux maladies des femmes. “Nous voulons également accélérer le pipeline de développement de produits de l’entreprise pour créer une toute nouvelle catégorie qui se concentre sur les besoins nutritionnels des femmes à travers le monde”, a ajouté Agarwal.

andMe a été lancé en 2017, et depuis lors, l’objectif d’andMe a été d’accompagner les femmes tout au long des multiples étapes qu’elles traversent dans leur vie. Environ 70 % des ventes de l’entreprise proviennent de l’extérieur des cinq premières villes, y compris des petites villes de l’est de l’Inde, ce qui indique une demande universelle pour leurs produits. « Le corps des femmes nécessite une innovation spécifique au genre qui répond à leurs réalités biologiques. En 2017, lorsque j’ai lancé andMe, presque tous les produits nutritionnels sur le marché ont été formulés en gardant à l’esprit « Hommes ». Au cours des quatre dernières années, nous avons lancé plus de 20 produits de nutrition centrés sur les femmes pour résoudre le problème de la puberté à la ménopause. La traction de notre marque dans les niveaux 2 et 3 est un témoignage puissant de l’efficacité de nos produits et de l’impact que nous avons créé dans la vie de millions de femmes », a déclaré Ankur Goel, fondateur et PDG d’andMe.

Les fondateurs et les 15 membres de l’équipe andMe feront partie de la famille GlobalBees, continueront de renforcer son portefeuille de produits et se concentreront sur l’atteinte de communautés de femmes plus larges en Inde et dans le monde. GlobalBees a des bureaux à Delhi et Bangalore. L’entreprise a développé des actifs et une expertise en marketing, technologie, logistique et innovation de produits. GlobalBees a récemment levé 150 millions de dollars sous forme d’actions et de dettes dans le cadre d’un cycle de financement de série A dirigé par FirstCry. À l’avenir, GlobalBees cherche à s’associer à 30 à 35 marques de diverses catégories D2C, y compris les biens de consommation à évolution rapide (FMCG), les sports, l’organisation de la maison et le style de vie, entre autres.

Lire aussi : FDCI x Lakmé Fashion Week s’associe à WazirX NFT Marketplace pour lancer des NFT mode

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.