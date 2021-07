GlobalX, une entreprise qui gère plus de 35 000 millions de dollars US, dépose une demande d’ETF Bitcoin auprès de la SEC

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Désormais, GlobalX rejoint le groupe d’entités intéressées par le lancement de leur propre ETF Bitcoin, parmi lesquelles VanEck, WisdomTree, Ark Investments, Galaxy Digital et bien d’autres.

La société basée à New York, administratrice de plusieurs fonds cotés à la bourse américaine GlobalX, rejoint officiellement le groupe de sociétés intéressées par le lancement d’un ETF Bitcoin après avoir déposé la demande respective auprès du régulateur correspondant.

GlobalX présente une demande de lancement de son ETF Bitcoin

C’est ce que révèle un document publié sur le site officiel de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, dans lequel GlobalX exprime sa volonté de créer un fonds négociable en bourse basé sur le Bitcoin, qui en cas d’approbation, ce serait négociés via la bourse CBOE BZX.

Contrairement à d’autres sociétés intéressées par le lancement d’un ETF Bitcoin, GlobalX a une longue histoire dans le secteur, précisément parce qu’elle propose actuellement plus de 80 ETF disponibles sur la bourse américaine, allant de domaines tels que le cloud computing , à des produits tels que le cannabis, la gestion un total de plus de 35 000 millions de dollars US appartenant à sa base d’investisseurs.

Bien qu’il s’agisse d’une société qui remonte à 2008, il y a trois ans, elle a été acquise par Mirae Asset Global Investments, une société de gestion de fonds d’investissement avec plus de 560 000 millions de dollars US en gestion. Tout au long de son histoire, GlobalX a bénéficié d’une grande reconnaissance au sein de l’industrie locale et internationale précisément pour avoir une feuille de route impeccable dans le secteur.

Perspectives pour le premier ETF Bitcoin aux États-Unis

Bien que la course au premier ETF Bitcoin aux États-Unis continue son cours, les analystes et les passionnés sont de moins en moins optimistes quant à l’approbation définitive de l’une des candidatures soumises, du moins pour cette année.

La SEC a récemment reporté son verdict sur les demandes déposées par VanEck et WisdomTree, créant un sentiment chez les passionnés que le régulateur ne fait que retarder le rejet des deux propositions, étant donné qu’il continue d’exprimer les mêmes inquiétudes concernant ce produit financier qu’il avait été. réitérant les années précédentes, telles que la volatilité du Bitcoin et la possibilité que le marché des devises numériques soit manipulé.

Pendant ce temps, des entités telles que Galaxy Digital, Fidelity et Ark Investment attendent un premier verdict de la SEC. Grayscale devrait également rejoindre cette course à un moment donné, car il prépare un groupe de travail pour analyser les considérations pertinentes et soumettre sa candidature respective.

Nous ne devons pas non plus perdre de vue le fait que les entreprises et les institutions financières essaient différentes approches pour rapprocher leurs clients des crypto-monnaies. Les cas de Goldman Sachs et de VanEck lui-même se démarquent, qui ont également des demandes de création d’ETF axés sur les nouvelles technologies, qui considèrent le Bitcoin et les crypto-monnaies comme l’un des produits dans lesquels ils pourraient investir.

