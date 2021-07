Glock a trouvé les célébrations de Hamilton insensibles

Timo Glock pense que Lewis Hamilton aurait dû faire preuve d’un “peu de sensibilité” alors qu’il célébrait sa victoire au GP de Grande-Bretagne alors que Max Verstappen était à l’hôpital.

Hamilton et Verstappen se sont écrasés dans le Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche alors qu’ils se battaient pour la tête dans le premier tour.

Hamilton a pris contact avec Verstappen à Copse, envoyant le Red Bull à travers le gravier et dans la barrière à 150 mph.

Verstappen a été transporté à l’hôpital pour des contrôles car il se sentait étourdi pendant que Hamilton courait vers la victoire.

C’était sa huitième victoire sur le circuit de Silverstone et une que Hamilton était heureux de célébrer. Verstappen a déclaré que c’était “irrespectueux et antisportif”.

Content que ça va. Très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide pas et ne rend pas justice à la manœuvre dangereuse de Lewis en piste. Regarder les célébrations alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous passons à autre chose pic.twitter.com/iCrgyYWYkm – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juillet 2021

Glock, écrivant dans sa dernière chronique Sky German, a estimé que ces célébrations étaient un peu insensibles.

“Le comportement de Lewis Hamilton pendant la cérémonie est difficile à évaluer”, a-t-il déclaré.

«Je ne pense pas qu’on lui ait dit avant ou pendant la cérémonie que Max était à l’hôpital. S’il avait su, je pense qu’il aurait peut-être agi un peu différemment.

« D’un autre côté, il venait de remporter son grand prix à domicile et voulait partager sa joie avec les fans.

“Néanmoins, tu montres un peu plus de sensibilité là-bas.”

Après l’accident, dont les commissaires ont estimé que c’était la faute de Hamilton, Mercedes s’est tenue aux côtés de leur chauffeur, convaincu que c’était son coin.

Red Bull, qui a demandé que le Britannique soit disqualifié de la course ou banni de la suivante, a insisté sur le fait qu’il s’agissait entièrement de Hamilton et que c’était dangereux.

“Lorsque deux pilotes courent pour le championnat du monde, personne n’admettra une erreur”, a déclaré Glock. « Ce serait quelque chose comme un aveu de faiblesse.

« Je pense donc que les deux parties continueront d’insister sur ce qu’elles disent.

“Mercedes soutiendra Lewis Hamilton tout autant que Red Bull le fera avec Max Verstappen.

“Nous pouvons également nous attendre à des discussions animées et à des combats passionnants pour la Coupe du monde à l’avenir.”

Il a ajouté : « Il y aura certainement plus de jeux mentaux entre les deux pilotes et leurs équipes. Ils se regarderont encore plus et verront si l’adversaire fait des erreurs et les utiliseront ensuite comme un crochet.

«Nous pouvons nous attendre à un combat passionnant pour le Championnat du monde dans lequel les coudes sont encore plus sortis. Je suis également curieux de voir dans quelle mesure les coéquipiers sont utilisés stratégiquement, chez Mercedes Bottas et Red Bull Perez.

Hamilton a huit points de retard sur Verstappen dans la course au titre du championnat des pilotes.