Gloire! Les chercheurs de l’IIIT Hyderabad développent un outil pour compter les arbres et générer des cartes de densité

Alors que les villes et les villages se lancent dans un développement rapide au détriment de leur précieuse couverture verte, des chercheurs de l’Institut indien des technologies de l’information (IIIT) d’Hyderabad ont développé une méthode qui leur permettrait de compter scientifiquement les arbres et de générer des cartes de densité. Tout ce qui est nécessaire pour générer un nombre d’arbres et une carte de densité est de parcourir la ville avec seulement une caméra de base qui enregistrera des vidéos et révélera le résultat en quelques minutes.

L’outil de détection d’objets assisté par vision par ordinateur fonctionne sur la base d’un algorithme d’apprentissage automatique, qui détecte et compte automatiquement les arbres. Il génère ensuite une carte de la ville à code couleur pour mettre en évidence l’étendue de la couverture arborée le long des itinéraires. Arpit Bahety, un chercheur de 23 ans au laboratoire du Center for Visual Information Technology de l’institut, a testé l’outil à l’aide d’images d’une caméra GoPro montée sur un casque sur la banquette arrière de son scooter. Une expérience similaire a également été menée dans la Surat du Gujarat, cette fois en utilisant des images d’un téléphone portable Samsung. Le système a réussi une précision de 83 pour cent lors des essais dans ces deux villes.

Les chercheurs ont développé un modèle d’apprentissage automatique, qui peut détecter les arbres à la fois. Cette plate-forme évite également les doublons, une erreur courante lorsque de nombreux arbres sont comptés manuellement. S’adressant à Indian Express Online, Bahety a déclaré que la caméra peut être montée sur n’importe quel véhicule et qu’elle détectera les arbres. Le seul hic, c’est que la caméra doit être orientée vers la gauche. La caméra détectera l’arbre en fonction du tronc. La vidéo est ensuite introduite dans un système qui génère une carte, leur permettant de connaître la couverture verte des différentes zones. Plus de 50 arbres par kilomètre serait considéré comme un bon nombre, tandis que tout ce qui était inférieur à 20 serait faible. La carte indique les zones de bon nombre d’arbres en vert foncé celles avec un faible nombre d’arbres en noir.

L’équipe espère maintenant utiliser le système dans différentes villes pour comprendre l’efficacité à grande échelle du modèle. Il pense que l’outil pourrait également aider à évaluer les efforts de boisement urbain.

