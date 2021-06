Gloire! Voici comment un homme clé des chemins de fer indiens a évité un éventuel accident de train et sauvé plusieurs vies humaines

A. Vadivel travaillant comme homme clé a fait preuve d’une vigilance et d’un dévouement exemplaires. (Chemins de fer du Sud)

Félicitations à l’homme clé d’Indian Railways pour avoir évité un éventuel accident ferroviaire et sauvé plusieurs vies humaines ! La présence d’esprit et la vigilance des employés d’Indian Railways, en particulier de ceux qui travaillent sur le terrain, ont évité d’éventuels incidents dans le passé, sauvant la vie de plusieurs passagers, a déclaré la zone Southern Railway dans un communiqué. Lors d’un incident de ce type survenu le 19 juin 2021, A. Vadivel travaillant comme homme clé a fait preuve d’une vigilance et d’un dévouement exemplaires. Vadivel travaille comme homme clé à la gare de Kavanur de l’unité Katpadi de la division de Chennai, qui relève de la juridiction de la zone ferroviaire du sud.

Alors qu’il effectuait une patrouille régulière le 19 juin, Vadivel a constaté une rupture de soudure sur la voie ferrée au km 148/28-30 dans la section aval Latteri – Kavanur vers 9h55. Pendant ce temps, le train numéro 06079 Chennai – KSR Bengaluru Special circulait à une vitesse de 90 km/h et il devait s’approcher de l’endroit en quelques minutes. Le Keyman n’a pas tardé à réagir et a couru en direction du train spécial Chennai – KSR Bengaluru qui approchait sur environ 500 mètres en affichant un signal de danger avec un drapeau de bannière. En remarquant le signal de danger, le pilote de la locomotive du train a appliqué les freins d’urgence et a arrêté le train en marche.

Immédiatement, l’affaire a été signalée aux autorités d’Indian Railways et bientôt l’équipe d’ingénierie s’est occupée de la rupture du rail et a restauré les voies ferrées. A 11h33, le train spécial Chennai – KSR Bengaluru a traversé le spot en toute sécurité. Pour avoir évité un éventuel accident ferroviaire et sauvé plusieurs vies humaines, John Thomas, directeur général de Southern Railways, a félicité Vadivel et a remis à l’homme clé du chemin de fer un prix en espèces et une certification de mérite. Le directeur général de Southern Railway a également apprécié l’homme clé pour avoir fait preuve d’un sens remarquable de la vigilance et du dévouement au devoir.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.