in Monde Gloria Allred critique l’argument de Bill Cosby dans le procès contre le manoir Playboy comme nuisible: c’est un ” problème majeur “

Gloria Allred a partagé sa désapprobation avec les arguments de l’équipe de défense de Bill Cosby vendredi après avoir comparu devant la Cour supérieure de Los Angeles au nom d’une femme qui prétend avoir été maltraitée par l’acteur au manoir Playboy pendant sa jeunesse. Allred représente la victime présumée Judy Huth dans l’affaire du tribunal civil déposée en 2014. Huth allègue qu’elle a été agressée sexuellement par l’ancien acteur de “Cosby Show” au manoir Playboy en 1974. L’affaire avait été suspendue pour procès jusqu’à la conclusion de L’affaire criminelle de Cosby. Lors d’une conférence de presse tenue par Allred après l’audience de vendredi, la célèbre avocate et ses partenaires John West et Nathan Goldberg ont exprimé leur opposition à un argument soulevé par l’équipe de défense de Cosby dans lequel ils revendiquent une nouvelle loi en Californie connue sous le nom de « fenêtre d’analyse » est inconstitutionnel. La loi accorde plus de temps aux victimes d’agression sexuelle pour intenter des poursuites civiles contre leurs auteurs présumés des années plus tard. Allred a déchiré les arguments de l’équipe de défense et a déclaré que la loi est celle qu’elle juge “extrêmement importante”. L’AVOCAT DE BILL COSBY ANNONCE UN PLAN « POUR LE JUSTIFIER PLEINEMENT » EN COSTUME CIVIL PLAYBOY MANSION Vendredi, l’avocate Gloria Allred a déchiré l’équipe de défense de Bill Cosby après que les parties ont comparu devant le tribunal pour une affaire civile contre l’acteur en disgrâce. (Photo AP/Richard Drew) “En référence à la question soulevée par la défense dans son rapport conjoint au tribunal aujourd’hui sur son projet de contester la constitutionnalité de ce que nous appelons la disposition” rétrospective “en Californie, c’est un problème majeur”, a déclaré Allred. “Ils disent qu’ils envisagent de contester la constitutionnalité de la nouvelle loi. Si la nouvelle loi était décidée par un tribunal – et en fin de compte, cela devra probablement être une décision jusqu’à la Cour suprême de Californie – pour être inconstitutionnelle, cela va potentiellement infliger des dommages importants à de nombreuses victimes d’abus sexuels sur des enfants en Californie. « Parce qu’en anglais simple, la nouvelle loi ouvre l’accès aux tribunaux pour de nombreuses victimes d’abus sexuels sur enfants qui ont peut-être été victimisées au cours des années précédentes mais qui, pour de nombreuses raisons, ne se sont jamais manifestées, n’ont jamais exercé leur option d’intenter une action en justice. à ce moment-là, mais aimerait toujours pouvoir intenter une action en justice et avoir accès à la justice dans un procès civil en Californie. Si la défense de Bill Cosby réussit à faire déclarer cette nouvelle loi inconstitutionnelle, cela constituera un obstacle important pour ceux qui prétendent être des victimes de pouvoir avoir accès à la justice devant les tribunaux contre ceux qu’ils croient et affirment être des prédateurs sexuels et qui leur ont causé un préjudice considérable. Nous aborderons cette question plus tard dans cette affaire », a déclaré Allred. L’AVOCAT DES ACCUSATEURS DE BILL COSBY, GLORIA ALLRED, DIT QU’ELLE ENTENDRA UNE POURSUITE CIVILE CONTRE LUI Goldberg était d’accord avec Allred, qualifiant un renversement potentiel de la fenêtre rétrospective de la Californie de “revers majeur pour les victimes d’abus sexuels sur des enfants”. “C’est équitable, c’est juste, c’est conforme à la protection des victimes, en particulier des enfants victimes, nous pensons donc qu’il est très important que le tribunal statue que c’est complètement constitutionnel et applicable à Mme Huth dans ce cas”, a expliqué Goldberg.

West a confirmé vendredi qu’un juge avait fixé la date du procès dans l’affaire au 18 avril 2022. Mais il a souligné que les parties dans l’affaire devaient régler nos “un certain nombre de problèmes” avant que l’affaire puisse passer en jugement.

Les avocats de Huth et Cosby doivent comparaître à nouveau devant le tribunal le 30 septembre, au cours duquel ils discuteront d’un calendrier.

Allred a conclu qu’elle avait hâte de demander justice pour Huth.

« Nous sommes impatients de mener le bon combat contre [Cosby] et ce qui nous semble être les efforts de M. Cosby pour retarder la justice pour notre client. Nous allons aller de l’avant et pousser fort parce que nous voulons que cette affaire soit jugée et nous voulons nous battre pour que justice soit faite pour notre client.”

Le comédien Bill Cosby, au centre, et le porte-parole Andrew Wyatt, à droite, approchent des membres des médias rassemblés devant le domicile de Cosby à Elkins Park, Pennsylvanie, le mercredi 30 juin 2021, après que le plus haut tribunal de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle. (Photo AP/Matt Rourke)

Pendant ce temps, le porte-parole de Cosby a confirmé vendredi que son avocate, Jennifer Bonjean, avait été ajoutée à l’affaire civile.

“Ce matin, l’avocate new-yorkaise de Bill Cosby, Jennifer Bonjean, a été autorisée à comparaître pro hac vice dans le litige civil Huth v. Cosby, en instance dans le comté de Los Angeles. Mme Bonjean sera l’avocate principale de l’affaire, travailler avec l’avocat local, Michael Freedman de The Freedman Firm pour justifier pleinement M. Cosby de l’accusation de Mme Huth en 1974 », indique un communiqué de presse obtenu par Fox News.

L’équipe de Cosby a critiqué Allred et son entreprise vendredi, notant que l’équipe d’Allred est “déterminée à juger cette affaire devant le tribunal de l’opinion publique où les règles ne s’appliquent pas et où l’ancienne accusation de leur client ne fait l’objet d’aucune vérification significative”.

“Mais les affaires ne sont pas gagnées lors de conférences de presse; elles sont gagnées dans les salles d’audience par le biais d’un processus accusatoire. Et c’est précisément là que l’équipe de M. Cosby a l’intention de vaincre cette affaire”, poursuit le communiqué.

“Pour reprendre les mots du juge en chef Max Baer de la Cour suprême de l’État de Pennsylvanie, ‘M. Cosby a été victime d’un appât et d’un commutateur répréhensibles.’ Ces actions d’un juge et d’un procureur trop zélés ont causé à M. Cosby de grandes souffrances avec une condamnation et une incarcération injustes de deux ans et dix mois. Il craint à juste titre qu’il puisse être la cible d’un certain nombre d’autres poursuites malveillantes dans ce climat où la justice populaire l’emporte sur la primauté du droit et les accusations sans fondement, peu importe leur âge ou leur invraisemblance, sont automatiquement considérées comme la vérité. »

Cosby, 83 ans, a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à 10 ans dans une prison d’État près de Philadelphie après avoir été reconnu coupable d’attentat à la pudeur aggravée. Il a été libéré le 30 juin après que sa condamnation a été annulée pour des raisons techniques.