13/07/2021 Le à 17:51 CEST Le cycliste autrichien Patrick Konrad (Bora) a remporté la seizième étape du Tour de France 2021, de 169 km et disputée entre El Pas de la Case et Saint-Gaudens. Konrad était l’un des 12 membres de l’escapade du jour, qui a commencé au Col de la Core et qui a […] More