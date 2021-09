Gloria Estefan révèle qu’elle a été victime d’abus sexuels dans son enfance

La compositrice de 64 ans a également déclaré que lorsqu’elle a voulu se révéler, son agresseur a menacé de tuer sa mère si elle disait quelque chose. “Je savais que c’était une situation très dangereuse et quand je me suis rebellé et lui ai dit ‘Cela ne peut pas arriver. Tu ne peux pas faire ça’, il m’a dit : ‘Ton père est au Vietnam. Ta mère est seule et je pars tuer”, a-t-il compté Gloria Estefan.

Heureusement, elle a toujours su qu’elle n’était pas la coupable de cet abus, elle était convaincue que son agresseur était celui qui avait un problème psychologique, elle n’avait donc pas à supporter cette culpabilité. “Je n’ai jamais pensé que c’était à cause de moi que cela se produisait. Je savais que l’homme était déséquilibré et c’est pourquoi j’ai pensé qu’il pourrait peut-être blesser ma mère.”

Après l’anxiété et le stress que cela a généré (elle a même commencé à perdre ses cheveux), un jour elle n’en pouvait plus et elle a tout dit à sa mère, Gloria Fajardo. Tous deux sont allés à la police pour porter plainte, mais la police leur a recommandé de ne pas poursuivre l’affaire car cela impliquerait que Gloria Estefan comparaître devant le tribunal pour témoigner, ce qui pourrait être traumatisant pour elle.

Enfin, lorsqu’il est devenu célèbre grâce à la chanson “Conga”, son agresseur a osé écrire une critique de sa musique dans un journal et bien que Gloire il s’est mis très en colère, il a préféré se taire pour ne pas ternir son succès.