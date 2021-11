Gloria et Emilio Estefan révèlent le secret pour garder l’étincelle de l’amour vivante

C’est là que tout a commencé, il y a 45 ans maintenant, comme ils racontaient dans cette émission des conversations en anglais entre Gloria, l’animatrice de télévision Lili Estefan, la nièce d’Emilio, et Emily, la fille cadette du mariage, sur différents sujets.

« Je ne pensais pas me marier. Je devais m’occuper de mon père, j’avais tellement de responsabilités quand j’étais enfant. Je voulais vivre, je voulais étudier, je voulais voyager… Je voulais étudier la diplomatie et le droit international. Cela n’a jamais été dans mon esprit… oh, je veux. me marier. Que s’est-il passé ? Le destin », a avoué la chanteuse Gloria Estefan.

Quand ils se sont rencontrés, Emilio dirigeait le groupe The Miami Latin Boys et a créé plus tard Miami Sound Machine, dont la chanteuse était Gloria.

Le producteur de musique d’aujourd’hui a révélé dans la conversation que la mère de Gloria était dure avec lui avant leur mariage. « Il avait l’habitude de me claquer la porte au nez », se souvient-il.

« Nous sommes sortis ensemble pendant deux ans et puis il m’a donné cette bague. Je pense qu’il pensait que cela changerait automatiquement ma mère… oh non. C’était pire », a expliqué l’artiste.

Gloria Estefan a avoué que pendant une trentaine d’années, elles ont eu « des relations sexuelles plus de trois fois par semaine. Une fois qu’on a des enfants, les choses sont un peu plus compliquées », a-t-elle souligné.