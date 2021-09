Gloria Trevi a fêté ses 17 ans depuis qu’elle a quitté CERESO à Chihuahua – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Bien que Gloria Trevi soit au centre de la polémique sur la plainte déposée contre elle par la Financial Intelligence Unit pour fraude fiscale présumée, la chanteuse n’a pas suspendu sa célébration annuelle pour une autre année de prison après le scandale d’exploitation sexuelle avec lequel il a vécu. Sergio Andrade.

Il y a 17 ans, Trevi retrouvait sa liberté avec ses anciens choristes, María Raquenel Portillo et Marlene Calderón. Il n’en a pas été de même avec son ancien représentant, Andrade, qui a été reconnu coupable en mars 2005 et condamné à 7 ans et 10 mois de prison.

“17 ans, c’est trop peu pour autant de réalisations, d’amour et de ce qui est à venir. Merci pour votre soutien », a écrit la chanteuse de « Loose hair » dans un post Instagram.

Il met en évidence que la vidéo du post, où Trevi a compilé des fragments de son processus judiciaire et les différentes activités qu’il a menées après avoir recouvré sa liberté, a suscité beaucoup d’émotion chez les adeptes du célèbre, par exemple :

“La liberté a le goût de la gloire”, “La plus grande reine et femme forte qui existe”, “Merci de ne jamais abandonner”, “Avec toi jusqu’à la fin des temps”, “17 ans ne suffisent pas pour contenir l’amour entre nous” Et ” Je suis avec toi même dans la tempête. “