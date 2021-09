Gloria Trevi a répondu à son accusation d’évasion fiscale par un “défi” de TikTok – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Le lundi 20 septembre 2021, il a été annoncé que l’Unité de renseignement financier (UIF) avait déposé une plainte contre Gloria Trevi et son mari, l’avocat Armando Gómez Martínez.

Le couple est accusé d’une prétendue évasion fiscale de plus de 400 millions de pesos, ainsi que d’opérations d’origine illicite, selon le journal La día annoncé tôt.

Et c’est que selon le rapport, la Cellule rattachée au Ministère des Finances et du Crédit Public (SHCP) a présenté l’accusation contre la célèbre compositrice de Monterrey et son épouse devant le parquet général (FGR) depuis le 8 septembre dernier.

Il était considéré dans la plainte que les sociétés détenues par Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz et Armando Gómez aux États-Unis étaient utilisées pour échapper au paiement des impôts au Mexique.

C’est le cas de la société Great Tallent LLC, enregistrée le 23 juin 2005 et basée au Texas. Selon le portail Open Corporates, où l’on peut accéder aux informations sur les entreprises américaines, entre mai et juin 2020, ladite entreprise a changé de directeur, de sorte que la chanteuse d’Old Shoes aurait été remplacée dans ses fonctions par son mari.

Et c’est que la conférence a souligné qu’elle avait eu accès à un témoignage ministériel qui assurait que « dans la plainte déposée il est mentionné que parmi les transferts pour lesquels des impôts n’auraient pas été payés il y en a un pour plus de 7 millions de pesos, qui a servi pour détecter des opérations inhabituelles de la chanteuse et de son mari ».

Après le scandale déclenché par la nouvelle, fait devenu viral sur les réseaux sociaux, la célèbre chanteuse est réapparue sur son compte TikTok, où, à travers une simple dynamique de questions-réponses, elle a abordé le sujet qui l’a positionnée dans les gros titres des émissions. et l’actualité nationale.

Dans le court clip mis en musique sur le thème The Magic Bomb (Questions I Get Asked), la chanteuse apparaît vêtue de blanc en voyant « Questions qui me font beaucoup » écrites.

La première question se lit comme suit : « Avez-vous purgé une peine de prison ? », à laquelle Trevi a répondu : « Non, j’ai été injustement en procès pendant 4 ans. J’ai été acquitté ». Une deuxième question demande : « Votre mère était-elle aussi en prison pour fraude fiscale ? », à laquelle le compositeur d’El favor de la soledad a répondu « Injustement, 10 mois et elle a été acquittée ».

Une troisième question fait référence à l’accusation du moment : “Maintenant, ils disent que vous et votre mari vous échappez aux impôts…”, à laquelle la mère d’Angel Gabriel et Miguel Armando a répondu avec force : “Jamais, je suis une source de travail ! ” sans approfondir le sujet pour lequel il a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux. Immédiatement après, « la Trevi » fait un geste dédaigneux et disparaît du tableau.

Dans cette publication, qui compte plus de 400 mille reproductions, Gloria a écrit : “J’aime les réseaux #questionsigetasked aujourd’hui… #todobienencasa #estoybien #lalibertadsabeagloria Demain nous fêtons 17 ans de force, d’amour et d’union”, cette dernière en référence à que ce 21 septembre marque l’anniversaire de la sortie du chanteur, qui à l’époque était dans un CeReSo à Chihuahua.

Le court clip publié vers 17h30 dans le centre du Mexique a reçu 18 000 likes et près de 1700 commentaires jusqu’à présent.

« Cette ventouse ! Montrez-leur qui est la reine, ce que vous avez est une carrière honorable et le courage de défendre ce qui est à vous ! certains des commentaires trouvés dans le célèbre post.