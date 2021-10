Gloria Trevi avoue qu’elle va s’excuser !

Quelque chose comme ça, ce n’est pas littéral mais il est vrai que Gloria Trevi a sorti un nouveau single dans lequel elle nous apprend à nous excuser, nous vous dirons tous les détails sur son nouveau matériel.

Eh bien, soyons honnêtes, nous sommes des êtres humains, personne n’est parfait, personne. Et La Trevi a sorti il ​​y a quelques jours un nouveau matériel qui fait référence à quelque chose comme ça. La réalité est que plusieurs fois nous pouvons faire des erreurs, mais nous devons garder à l’esprit qu’il n’est jamais trop tard pour s’excuser, il n’est jamais trop tard pour accepter que nous pouvons avoir tort, et il vaut mieux tard que jamais, il vaut mieux accepter et avoir une attitude humble envers nos erreurs, qui nourrissent l’ego et la fierté et laissent le temps passer, et c’est qu’en ne demandant pas de simples excuses ou en n’acceptant pas une action qui aurait pu blesser une autre personne plusieurs fois, nous pouvons perdre des personnes précieuses dans nos vies.

Gloria Trevi créé le 21 octobre est un nouveau matériel intitulé « Répéter comment demander pardon », j’aime la façon dont il met ces lignes dans ses vers, « Je ne sais pas pourquoi (il a fait les erreurs qu’il a faites, ou il a dit des choses qu’il n’aurait pas dû dire…) et me voilà, avec le courage de te demander pardon, tremblant à ta porte, pleurant… »

Ces messieurs sont quelque chose de formidablement rachetable dans les chansons de Gloria Trevi, toute sa musique est merveilleuse mais cette chanson est applaudie ce mois-ci, c’est merveilleux d’apprendre aux gens à être humbles, à perdre notre fierté et à demander pardon. Gloria Trevi nous t’aimons aujourd’hui et toujours !