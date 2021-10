Gloria Trevi et sa fille qui a perdu la vie il y a 22 ans | Instagram

Il y a 22 ans, la fille du chanteur La Mexicaine Gloria Trevi a perdu la vie, un moment extrêmement difficile pour toute mère, cependant, aujourd’hui, beaucoup se demandent ce qui lui est arrivé et apparemment, on a finalement répondu.

Cette semaine marquait le 22e anniversaire de la perte du la fille de la célèbre chanteuse Gloria Trevi, et à l’occasion du rendez-vous, l’artiste s’est souvenue d’elle à travers ses réseaux sociaux.

Et comme nous l’avons mentionné plus tôt, beaucoup se demandent encore ce qui est arrivé au bébé qui a perdu la vie quelques jours seulement après la naissance.

Je t’aime et je t’aimerai pour toujours Ana Dalai, quiconque t’utilise contre moi, tombera parce que tu es mon cadeau de Dieu, mon salut, sur terre et au ciel, merci mon amour éternel », a-t-elle écrit dans une publication.

Ana Dalai est le nom du petit bébé qui est né le 10 octobre 1999 dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil.

À cette époque, Gloria se cachait de la justice mexicaine, après avoir découvert qu’elle avait une relation avec son manager Sergio Andrade.

Il est à noter qu’il était accusé d’avoir recruté de jeunes mineurs pour être ensuite exploités sexuellement.

Le clan ‘Trevi-Andrade’ était recherché dans le pays, et alors qu’ils se cachaient sur les terres brésiliennes, Trevi est tombée enceinte.

Le bébé est apparemment bien né, dans l’appartement qu’Andrade partageait avec le chanteur et sept autres femmes.

Malheureusement, les détails de l’affaire ne sont pas connus malgré tant d’années. Cependant, en 2004, l’artiste en a parlé avec Adela Micha et lui a raconté une partie de ce qui s’était passé ce jour terrible.

C’est le 13 octobre 1999, au cours duquel Anada Dalai a cessé de respirer de nulle part, que la chose la plus tragique s’est produite.

J’ai laissé ma fille endormie, quand une dispute a duré longtemps. Je voulais voir ma fille, alors j’ai commencé à me sentir très mal à l’aise », a commencé à raconter la célèbre compositrice, qui sortira bientôt sa biosérie.

De plus, il a ajouté qu’il avait demandé à Katia, l’un des membres du groupe, d’aller voir le bébé un instant.

J’ai réalisé que je ne revenais pas avec le bébé. J’ai commencé à me sentir mal à l’aise. Plus tard je la vois sortir avec la fille couverte et elle a dit qu’elle dormait ».