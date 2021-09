Gloria Trevi et son mari réagissent ainsi à une plainte pour fraude fiscale

in

Selon le journal La Jornada, la plainte contre Gloria Trevi et son mari Arrmando Gómez a été présentée devant le Bureau des parties de la FGR le 8 septembre, considérant que les sociétés (basées au Texas) que le couple possède Elles sont utilisées pour échapper à la paiement d’impôts sur le territoire national, dont Great Tallent LLC, immatriculée le 23 juin 2005.

Selon des sources fédérales auprès des médias et selon les données de la plate-forme Internet Open Corporates, entre mai et juin de l’année dernière, la société Great Tallent LLC a changé de directeur et Gloria Trevi a été remplacée à la direction de l’entreprise, un poste qui est tombé chez Armando Gómez.

Dans la plainte déposée, il est mentionné que parmi les transferts pour lesquels les impôts n’auraient pas été payés, il en est un de plus de 7 millions de pesos, qui a servi à détecter des opérations inhabituelles de la chanteuse et de son mari.

Comme le rapporte le journaliste Gustavo Adolfo Infante, il a pu communiquer avec le mari de la chanteuse, qui lui a assuré que “tout est un mensonge”, puisqu’ils vivent aux États-Unis et paient des impôts dans ce pays.

« Ce que Gómez me dit, c’est qu’ils paient des impôts aux États-Unis. [Me dijeron] “C’est un mensonge, nous payons des impôts aux Etats-Unis parce que nous y sommes résidents fiscaux”, a répondu Gustavo Adolfo Infante.