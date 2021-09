Gloria Trevi et son plus grand secret…

Gloria Trevi est une vraie déesse non seulement à cause du grand talent que vous avez et non à cause de la grande icône féminine qu’elle représente au niveau national. Aujourd’hui, nous vous présentons quelques curiosités que possède Gloria Trevi et que vous ne connaissiez probablement pas.

La question à un million de dollars que tout le monde se pose, est-ce que Trevi aime le sucré ou le salé ? Très bien car la réponse est salée, Gloria Trevi aime les choses salées, en fait elles les préfèrent plus que tout ce qui est sucré..

Une autre chose que vous ne saviez pas sur le Trevi, il aime à la fois les chiens et les chats, il préfère toujours porter ses cheveux vers le bas, bien sûr il honore ses chansons, vous connaissez cette célèbre chanson sur “J’aime porter mes cheveux vers le bas”.

En bonne Mexicaine, bien sûr, mangeant des tacos, des garnachas, et cela implique à son tour de consommer des sauces et comme tous les Mexicains, elle a aussi sa sauce préférée. La sauce préférée de Gloria Trevi n’est ni plus ni moins que la sauce verte. Apparemment, Gloria Trevi et moi avons beaucoup en commun, à commencer par la salsa.

Et en parlant de Grenache, elle adore les quesadillas, elle meurt d’envie de visiter Dubaï et l’Australie et sa princesse Disney préférée est la Belle au bois dormant.