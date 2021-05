Glory attend Villarreal en Pologne

06/05/2021 à 06:31 CEST

Alba Lopez

Le 26 mai, la Gdansk Arena accueillera la finale de la Ligue Europa, où, à l’exception d’une énorme catastrophe, Manchester United attend après avoir battu la Roma il y a sept jours au match aller de leur match nul. Là-bas, en Pologne, Villarreal veut aussi être là, qui poursuivent la première finale européenne de leur histoire après avoir mordu la poussière les quatre autres fois, il a eu la possibilité de se faufiler dans un grand événement continental (trois fois en UEFA / Europa League et une autre en Ligue des champions).

Pour y parvenir, les «groguets» devront affirmer contre Arsenal à l’Emirates Stadium le 2-1 qu’ils apportent dès le match aller joué à La Cerámica. Il y a exactement une semaine aujourd’hui, Villarreal était bien supérieur à l’équipe des “ artilleurs ”, mais un penalty inventé dans la dernière ligne droite du match par l’arbitre portugais Soarez Dias est revenu pour mettre les hommes de Mikel Arteta dans le match nul alors qu’ils étaient pratiquement absents.

Le nul ou une défaite par le minimum par plus de 2-1 vaut à Villarreal de sceller sa passe jusqu’à la toute finale. La notation semble donc très importante si vous ne voulez pas souffrir à Londres, où Arsenal propose généralement sa meilleure version. A cette occasion, en plus, il arrive plus forcé que jamais, puisque remporter le titre est pratiquement son seul moyen sûr de jouer en Europe la saison prochaine (neuvième en Premier League). Le prix de la Ligue des champions est adorable. En d’autres termes, c’est tout pour rien pour Arteta.

OFFS ET NOUVELLES

Rappelons-nous que le tour est perdu suite à une pénalité Ceballos par Arsenal et Capoue par Villarreal, tous deux expulsés au match aller. Tout indique que la position andalouse sera couverte par l’irrégularité Elneny, capable du meilleur et du pire, et de faire les deux pendant le même match. Coquelin entrera par Capoue dans le “ sous-marin ”, dont onze sera pratiquement identique à celui de la première rencontre avec la nouveauté de Mario sur le côté droit pour les blessés Foyth.

Le line-up d’Arsenal recèle bien d’autres doutes, bien qu’il ne doive pas varier excessivement par rapport à celui du voyage aller. Il va de soi que Aubameyang jouera après avoir «mouillé» ce week-end une fois le paludisme terminé. Et avec quoi Lacazette toujours en cale sèche, Pépé Oui Saka ils vous accompagneront à l’étage. L’inclusion ou l’absence du madridista Odegaard dans onze, cependant, c’est la grande inconnue. Si le Norvégien n’est pas du jeu, le polyvalent Smith Rowe il a de nombreux bulletins de vote pour être le détenteur.

Quatre-vingt-dix minutes, 120 au plus, ou au plus une séance de tirs au but séparent Villarreal de l’histoire. Il y a maintenant 15 ans, en 2006, les Riquelme, Forlán, Senna ou Quique Álvarez ne pouvaient pas écrire les leurs en Ligue des champions contre le même rival.. Le football offre cependant une seconde chance et l’équipe de céramique de Londres aura la leur aujourd’hui. Ville où ils connaissent bien Emery, que veut-il dire dans sa compétition fétiche?.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Arsenal: Enregistrer; Chambres, Holding, Pablo Marí, Xhaka; Odegaard, Thomas, Elneny; Pepé, Aubameyang, Saka.

Villarreal: Rulli; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo, Tigueros; Chukwueze, Gerard Moreno, Alcácer.

Arbitre: Slavko Vincic (Slovénie).

Stade: Emirates Stadium

Heure: 21h00