Glossier lance une couverture qui n’était auparavant disponible que pour les employés

Soyez rapide, ils vont se vendre (Photo : Glossier)

Glossier fait partie de ces marques qui attirent un public fidèle.

Que ce soit en raison d’un marketing astucieux, de lancements à la mode ou d’achats cultes convoités, les nouveaux produits sont toujours excitants.

Après leur récente sortie à l’emporte-pièce en édition limitée, il semble que la marque n’ait pas fini de produire des achats d’intérieur.

Maintenant, il y a une couverture à ajouter à votre collection de produits dérivés.

Comme tous les produits Glossier, le nom est aussi joli qu’un produit.

La couverture Field Greens est lancée aujourd’hui comme la dernière goutte d’une série de trois versions d’octobre (avant cela, il y avait la gamme de beurre de biscuits susmentionnée et un sweat à capuche maintenant épuisé) – et elle ne restera pas longtemps.

Ce qui est le plus excitant à propos de ce produit final, c’est qu’il n’est pas techniquement nouveau – les employés de Glossier sont secrètement au courant de cette couverture depuis des années.

La couverture des rêves (Photo : Glossier)

L’histoire commence il y a quelques années, lorsque les membres de l’équipe recevaient la couverture comme cadeau spécial pour montrer leur appréciation au personnel.

Il a été repéré sur des images et diffusé sur les fils de discussion Instagram et Reddit, les fans exigeant que la marque les libère pour la vente générale.

Maintenant, ils obtiennent exactement cela (mais seulement pour un temps limité).

La couverture présente un motif géométrique abstrait utilisant le logo Glossier G et est composée à 100 % de coton.

Promettant d’être doux et non grattant, chaud mais léger, c’est le compagnon idéal pour une nuit douillette.

Il a une légère texture tissée (Photo : plus brillant)

Attendez-vous à le voir bientôt sur votre flux Instagram, avec un drapé artistiquement sur des chaises, des lits et des canapés.

Nous pensons qu’il sera repéré parmi les influenceurs longtemps après la vente des actions.

Achetez la couverture de Glossier pour 52 £.

