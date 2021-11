Glover obtient l’or à l’UFC, Yan remporte un slugfest, Islam et Khamzat dominent à l’UFC 267

En direct de Spotify Greenroom après l’UFC 267, Ariel, Chuck et Petesy réagissent à un événement principal sauvage qui a permis à Glover Teixeira, 42 ans, de remporter le titre UFC des poids mi-lourds. De plus, les gars parlent du combat pour le titre intérimaire des poids coq extrêmement divertissant (18:30), si quelqu’un peut défier Petr Yan à 135 livres, la préparation d’Islam Makhachev pour un tir au titre léger (28:38) et la locomotive Khamzat Chimaev qui est en train de détruire tout en vue. Et bien sûr, les appels des fans, le retour de Killashaw et l’un des moments les plus fiers de la carrière d’Ariel.

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

