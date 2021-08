Glover Teixeira bat Thiago Santos à l’UFC Vegas 13

Glover teixeira battu ce samedi par soumission à Thiago Santos dans le combat principal de la UFC Vegas 13, après avoir repris un départ où son rival l’a dépassé. Dans le duel brésilien, Teixeira s’est retrouvé plus à l’aise au fil des minutes et a fini par trancher le combat en sa faveur.

C’est Santos qui a d’abord attaqué le visage de Teixeira, mais il se remettait encore au premier tour. En effet, dans la seconde, Glover était sur le point de maîtriser son rival, qui a su se débarrasser de la pression au début du troisième « tour ».

Cependant, il ne put renverser le combat, car Teixeira a réussi à le renverser et à le maîtriser alors que deux minutes ne s’étaient pas encore écoulées. De cette façon, il a certifié une victoire travaillée il y a quelques minutes.

Avec elle, Teixeira étend son parcours professionnel à 32 victoires et 7 défaites. Le carioca n’a plus perdu un combat depuis sa chute il y a plus de deux ans contre Corey Anderson à Hambourg. Pour sa part, Thiago Santos a accumulé sa deuxième défaite consécutive, après avoir perdu contre Jon Jones en juillet 2019. Son record professionnel reste à 21 victoires et 8 défaites.

Dans d’autres combats notables de la soirée, Andreï Arlovski battre Tanner Boser, Raoni Barcelone a vaincu Khalid Taha, Giga Chikadze assommé Jamey Simmons et Yan Xionan a battu Claudia Gadelha.

