Glover Teixeira se prépare durement pour affronter le champion Jan Blachowicz le 30 octobre

Le Brésilien Glover Teixeira, actuellement le premier prétendant au classement, cherchera à s’emparer de la ceinture des mi-lourds le 30 octobre lors de l’événement UFC 267 à Abu Dhabi, face au champion actuel, le Polonais Jan Blachowicz et pour cela il se prépare durement.

« Les pratiques sont excellentes. Je m’entraîne beaucoup et j’aide des gars comme (Alex) Poatan et (Wellington) Turman, j’ai fait un camp de réserve pour moi-même (dans le combat Blachowicz contre Israël Adesanya). Malgré avoir passé presque un an sans combattre, je me suis bien entraîné », a déclaré le Brésilien.

Et il a ajouté à ce propos : « Je fais tout le camp ici dans le gymnase, mais je suis aussi parti. Je suis allé m’entraîner un moment à l’American Top Team, à Black House, à The Pit, j’y ai marché un peu. Je me suis également entraîné avec Lyoto (Machida). Donc je m’entraînais et apprenais, mais la plupart de mon entraînement est ici dans le gymnase.

Nous aurons un camp parfait, si Dieu le veut. Avec huit semaines avant le combat, nous commençons le camp immédiatement, et avec six semaines nous allons appuyer sur le sparring », termina Texeira.

Le Brésilien s’est battu pour le titre de 205 livres à Jon Jones il y a sept ans et, bien qu’il ait perdu par décision, le résultat l’a incité à travailler plus fort, à apprendre et à s’améliorer.

«Ce sont sept années d’expérience de plus. Je suis plus calme, connaissant mieux mon corps, connaissant mieux l’entraînement, prenant du temps ici ou là, car avant je m’entraînais trop et me reposais beaucoup. Je le fais toujours, mais aujourd’hui, quand je vois mes performances en salle baisser un peu, je fais une pause. C’est comme ça que je fais maintenant et ça marche très bien », Colline

