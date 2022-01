Glovo perd le macro-procès pour 329 faux travailleurs indépendants de Saragosse

01/08/2022 à 10h45 CET

J. Heras / F. Valera

Nouveau revers juridique pour les plateformes numériques de livraison de nourriture à domicile. Le Tribunal Social numéro 5 de Saragosse a statué contre la société Glovo et en faveur de la Sécurité Sociale en ratifiant que 329 livreurs avec le sac à dos jaune ont agi comme de faux indépendants, puisqu’ils ont développé une activité de salariés. Il s’agit de la deuxième condamnation collective prononcée en Aragon qui reconnaît l’effectif des coureurs – la première a été perdue par Deliveroo – et représente un nouveau coup porté au modèle des plateformes de livraison à domicile, suite à la doctrine établie par la Cour de cassation en septembre 2020, qui a donné le fente finale vers le modèle la main-d’œuvre et l’activité de ces opérateurs.

L’affaire jugée dans la capitale aragonaise, qui a signifié pour la Sécurité sociale une perte proche de 400 000 euros, trouve son origine dans l’acte d’infraction relevé en 2018 par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale contre Glovo, dont l’action a été révélée en son temps par ce journal. Le procès devait initialement avoir lieu le 30 septembre 2019, mais à plusieurs reprises. D’abord en raison d’une ressource de l’entreprise et plus tard en raison de la pandémie. L’audience a finalement eu lieu le 12 février 2021, la décision de justice a donc mis dix mois à arriver.

Cas par cas

La phrase, à laquelle ce journal a eu accès, Il compte 50 pages et la moitié d’entre elles sont consacrées à l’examen au cas par cas des livreurs. En ce sens, il est détaillé que Glovo a prélevé 30 % de la facture payée par le client et qu’entre cinq et six euros sur 100 correspondaient au concessionnaire, ce qui montre que l’entreprise a obtenu une « plus-value ou un bénéfice » et que le montant que je recevais des magasins était plus élevé que celui payé aux livreurs.

Le principal argument invoqué par le juge est que la plate-forme, sur laquelle convergent travailleurs, clients et établissements, est « décisive pour la fourniture du service ». Cependant, le premier « ils ne sont pas intervenus dans l’organisation du processus ni n’ont participé à la structure organisationnelle ni dans la directive qui a sélectionné et négocié les conditions « avec les entreprises.

Le tribunal considère que Glovo dispose de « deux formes de contrôle » des coureurs, comme la géolocalisation et l’attribution des distributions via un algorithme qui oblige le dealer à ne pas choisir. De cette façon, il surveille l’ensemble du processus et également les travailleurs.

« Le juge fait valoir la présomption de certitude de l’administration et Glovo n’a pas pu démontrer que le résultat de l’enquête n’est pas vrai », selon des sources judiciaires de la Sécurité sociale. « Un autre point important de la phrase est que pas de prise de risque de la part des distributeurs », ont-ils souligné.

Étrangeté et dépendance

L’arrêt confirme également que les conditions des travailleurs analysés sont conformes aux éléments d’aliénation et de dépendance, les deux notions fondamentales pour déterminer si un travailleur est salarié, comme indiqué à l’article 1.1 du statut des travailleurs. Comme on pouvait s’y attendre, Glovo fera appel de la décision devant la Cour supérieure de justice d’Aragon (TSJA), comme il l’a fait avec d’autres peines similaires, mais a priori il n’y a pas de marge d’annulation après les critères fixés sur les coureurs par la Cour suprême.

L’autorité du travail a également sanctionné Deliveroo à Saragosse pour son modèle de travail, une affaire qui a également atteint les tribunaux, qui ont également fini par se mettre d’accord avec l’organisme public. D’abord, c’est le Tribunal social numéro 2 qui a déterminé, au printemps 2020, que 55 distributeurs de cette plateforme étaient de faux indépendants, ce qui impliquait le versement de plus de 35 000 euros à la Sécurité sociale pour les cotisations en souffrance. En avril de l’année dernière, la TSJA a ratifié cette déclaration.

Pendant ce temps, en août 2021 a commencé la soi-disant loi sur les cavaliers, qui oblige à embaucher des livreurs et il essaie de mettre un terme au modèle des travailleurs pour combien d’autres qui avaient été appliqués.