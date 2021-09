Glowforge conclut un accord avec Michaels pour étendre la portée commerciale de ses imprimantes laser 3D

(Photo de Glowforge)

Glowforge a signé avec un nouveau partenaire de vente au détail dans le but de présenter ses imprimantes laser 3D et autres produits à un plus grand nombre de clients qui pensent déjà à fabriquer et à créer.

La startup basée à Seattle a annoncé mardi qu’elle faisait équipe avec Michaels, le détaillant spécialisé nord-américain qui vend des objets d’art, de l’artisanat, de l’encadrement et plus de fournitures en ligne et dans plus de 1 200 magasins aux États-Unis et au Canada.

Glowforge fabrique une gamme de découpeuses/graveurs laser 3D. Au lieu de fabriquer des objets à partir de brins de plastique comme les imprimantes 3D traditionnelles, Glowforge utilise un laser pour couper et graver rapidement des produits fabriqués à partir de matières premières comme le cuir, le papier, le plastique, le tissu ou le carton, le tout en appuyant sur un bouton.

Les imprimantes modèles Glowforge Plus et Pro de la startup, âgée de 7 ans, ainsi que ses filtres à air et ses matériaux Proofgrade seront disponibles sur le site Web de Michaels et dans certains magasins.

“C’est vraiment une opportunité de toucher une plus grande partie de l’Amérique”, a déclaré à . le co-fondateur et PDG de Glowforge, Dan Shapiro. “Ce que nous avons vu au fil des ans, c’est que de plus en plus notre produit entre dans les maisons et les écoles et est utilisé non pas par les premiers utilisateurs de la technologie, mais par des personnes de tous les horizons.”

Shapiro a déclaré que les clients sont habilités de manière créative par les machines à démarrer un Etsy, à vendre des produits sur eBay ou au magasin du coin, ou à démarrer et à développer une entreprise à domicile.

“La plupart des unités vont dans les maisons, et les écoles sont également cette nouvelle partie croissante de notre entreprise, et ce sont des mondes qui se croisent chez Michaels”, a déclaré Shapiro.

Le PDG de Glowforge, Dan Shapiro. (Photo de Glowforge)

Fondée en 2014, Glowforge a établi un record de financement participatif en octobre 2015, mais a eu du mal à honorer les commandes, retardant la production et l’expédition à plusieurs reprises. Les prix varient désormais de 2 995 $ pour un modèle de base à 5 995 $ pour la version Pro.

La startup a levé environ 120 millions de dollars à ce jour et a fait ses débuts en brique et mortier en décembre 2018 lorsqu’elle a annoncé le géant de la vente au détail artisanal JOANN en tant qu’investisseur et nouveau partenaire national de la vente au détail.

Glowforge grandit avec sa clientèle, passant d’environ 100 employés fin 2020 à plus de 200 maintenant.

“La plupart de mes collègues que je n’ai jamais rencontrés en personne”, a déclaré Shapiro, ajoutant que la plupart des emplois sont désormais à 100% à distance. Certains travaux de matériel resteront des travaux en personne chez Glowforge Labs à Seattle.

Shapiro attribue le doublement de la taille au fait que Glowforge a doublé ses revenus d’une année sur l’autre et a vendu un nombre record de clients d’imprimantes, d’impressions et de « doubler dans des choses incroyables que les gens créent ».

“Près de la moitié de nos achats proviennent d’un autre client de Glowforge qui aime le produit et en a parlé à son ami”, a déclaré Shapiro. « Cette référence client est vraiment au cœur de notre croissance. C’est pourquoi nous avons pu maintenir cela au fil du temps et à travers la pandémie et tout le reste. »

Shapiro a qualifié la pandémie de COVID-19 et la chaîne d’approvisionnement qui en résulte de “route avec beaucoup de nids-de-poule”, mais il a déclaré que Glowforge “avait de bons amortisseurs”. Les produits sont de retour en stock et la nouvelle entente avec Michaels offrira un autre endroit pour faire du shopping.

Glowforge indique que 12 magasins Michaels à l’échelle nationale participeront au programme initialement, s’étendant à 152 magasins d’ici la fin novembre. En plus d’acheter des imprimantes laser et des matériaux Proofgrade, les clients Michaels peuvent également voir les imprimantes Glowforge en action lors de cours ou de démonstrations périodiques.