GLPL 370 : le BJP organisera des tournois de cricket et de kabaddi nommés d’après l’article 370 à Gandhinagar, dans le Gujarat

Le BJP de Gandhinagar, dans le Gujarat, prévoit d’organiser des tournois de cricket et de kabaddi sous le label Gandhinagar Lok Sabha Premier League 370, ou GLPL 370, pour « attirer un maximum de jeunes à la fête », a déclaré l’Indian Express citant des dirigeants locaux. Gandhinagar est la circonscription de Lok Sabha représentée par le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah.

La ligue porte le nom de l’article 370, « qui a été abrogé en 2019 sous la direction d’Amit Shah », et il est prévu de commencer des tournois à la mi-décembre, a déclaré Jitubhai Patel, secrétaire général de l’unité BJP de la ville d’Ahmedabad.

L’Indian Express a également cité Harshad Patel, responsable du BJP à Gandhinagar, affirmant que la ligue a été organisée pour rendre les jeunes électeurs pro-BJP, ajoutant que l’objectif est d’avoir au moins deux équipes dans chaque quartier (une pour le cricket et une pour le cricket). kabaddi).

Patel a déclaré que l’idée avait été discutée pour la première fois par Shah avec 8 à 10 membres du parti dans la circonscription de Lok Sabha, représentée par le ministre de l’Intérieur de l’Union. Par la suite, a-t-il dit, une réunion de 200 à 250 travailleurs du parti a été convoquée et diverses responsabilités ont été attribuées.

Shah était associé à la Gujarat Cricket Association (GCA) depuis 2007 et a joué un rôle clé dans la fin du règne de 16 ans des dirigeants du Congrès dans l’unité d’État. Shah était également vice-président du GCA lorsque le ministre en chef du Gujarat de l’époque, Narendra Modi, en était le président. Le fils de Shah, Jay Shah, est l’actuel secrétaire de la BCCI.

« Sur la base du concept de Narendrabhai consistant à motiver les joueurs via Khel Mahakumbh, Amitbhai a organisé ce (tournoi de cricket et de kabaddi). Cela se fait grâce à ses conseils et sa motivation. D’ici mercredi, nous devrions être en mesure d’obtenir le premier lot d’équipes inscrites », a déclaré Jitubhai Patel, secrétaire général de l’unité BJP de la ville d’Ahmedabad.

