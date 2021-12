Gluwa annonce le premier paiement des comptes d’obligations d’investissement

La plate-forme mondiale de microfinance décentralisée Gluwa a annoncé le premier paiement sur ses comptes d’obligations d’investissement Gluwa récemment lancés, qui rapportent 32 866 $ sUSDC-G aux investisseurs, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Les fonds des investisseurs ont été utilisés pour fournir des prêts urgents aux personnes non bancarisées et sous-bancarisées dans les marchés émergents.

Conversion de jetons inactifs en liquidité réelle

Gluwa Invest permet aux détenteurs de crypto-monnaie et aux investisseurs privés de convertir des tokens dormants en liquidités de crédit réelles et de bénéficier de prêts à haut rendement tout en aidant les personnes sur les marchés émergents en même temps. Leurs comptes obligataires sont à court terme et à terme fixe. Avant de rembourser leur principal plus les intérêts courus à un APY garanti de 12%, les investisseurs s’engagent à conclure un contrat intelligent de trois mois basé sur Ethereum (ETH / USD) mis en œuvre sur la chaîne latérale Luniverse pour réduire les frais.

Une transparence totale des fonds est garantie

Les investissements sont convertis dans le stablecoin natif du projet, sUSDC-G, qui est lié à la chaîne latérale Luniverse. Les détenteurs peuvent suivre leurs fonds sur la sidechain Luniverse en temps réel. Cela garantit une transparence totale.

Le crédit de TVL s’élevait à 1,11 million de dollars

Le premier paiement a rapporté 32 866 USDC-G d’intérêts sur 1,11 million de dollars de TVL à 72 investisseurs principaux. Le plus gros investissement individuel était de 362 000 $. Actuellement, la limite d’investissement total maximum pour les comptes d’obligations Gluwa est de 1,5 million de dollars. Dans un avenir proche, la limite sera supprimée.

Fonds utilisés pour fournir des liquidités aux partenaires de Gluwa

Gluwa utilise les fonds mis en jeu dans ses comptes obligataires pour fournir à ses membres des liquidités, ainsi que des lignes de crédit et d’autres opportunités pour les personnes non bancarisées et sous-bancarisées. Ces derniers peuvent lancer de petites startups ou utiliser l’argent pour d’autres besoins.

Bientôt disponible : comptes d’épargne garantis APY et plus

Parmi les futures opportunités d’investissement de Gluwa Invest pour la communauté crypto, il y a un compte d’épargne sans terme avec un APY garanti de 5%. Un autre est un compte de style loterie, où les gens se disputent de gros prix en fonction de l’intérêt total généré par l’ensemble de la réserve de liquidités de Gluwa.

À propos de Gluwa

Gluwa est une plateforme financière décentralisée qui vise à donner à chacun un accès équitable aux devises du monde entier. La gamme de produits de Gluwa comprend des portefeuilles de crypto-monnaie et des services d’échange non dépositaires, ainsi que des comptes d’investissement qui génèrent des rendements. L’objectif de la plateforme est de construire un avenir brillant d’inclusion financière où chacun a le potentiel de devenir sa propre banque.

Le post Gluwa annonce que le premier paiement de factures d’obligations d’investissement est apparu en premier sur Invezz.