Gluwa lance le premier fonds de dette de capital-risque de crypto-monnaie | Invezz

Gluwa, une plate-forme financière basée à San Francisco, a lancé un fonds de dette à risque natif de crypto-monnaie sur le réseau Ethereum (ETH / USD), le premier du genre, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le fonds offre un APY plus élevé de 12% aux investisseurs particuliers. Ceci est conforme à la vision financière sans frontières de Gluwa, qui vise à connecter les investisseurs du monde entier avec des opportunités lucratives à forte croissance sur de nouveaux marchés avec un capital limité.

Lignes de crédit pour les personnes sous-bancarisées et non bancarisées

La plateforme met en commun les fonds mis en jeu et les utilise pour offrir à ses partenaires des liquidités, ainsi que des lignes de crédit et d’autres opportunités de crédit pour les personnes non bancarisées et sous-bancarisées. Ces marges de crédit sont un excellent moyen de démarrer une entreprise ou d’accéder à des fonds en cas de besoin. Les partenariats de Gluwa avec des sociétés de crédit incluent Jenfi, qui finance des entreprises numériques en Asie, et Aella, qui fournit des lignes de crédit à des millions de personnes en Afrique.

Fonds à Terme Fixe sur Luniverse

Le nouveau fonds de dette à risque fonctionne sur une chaîne latérale Luniverse Ethereum et aura une durée fixe de 3 mois. Les investisseurs peuvent participer au compte en échangeant Bitcoin (BTC / USD) contre le stablecoin Gluwa sUSDC-G via l’échange non dépositaire dans l’application Gluwa. Les dépôts seront effectués selon le principe du premier arrivé, premier servi, à partir d’une limite d’investissement de 500 000 $ sUSDC-G.

Produits d’investissement à venir 21/22

Plus de 1 000 personnes ont terminé le KYC avant le lancement, ce qui n’est que le premier des produits d’investissement de Gluwa. Les autres comptes à venir comprennent un compte d’épargne APY de 5 % et un compte lié aux prix, qui offre un intérêt collectif APY de 4 %. Gluwa Invest marque le début d’une stratégie plus large visant à créer un écosystème de crédit décentralisé pour les prêts non garantis basé sur la blockchain Creditcoin.

Le chef de produit de Gluwa Invest, Brendan O’Toole, a déclaré :

« Le lancement de Gluwa Invest est une étape importante et une étape importante vers la réalisation de notre vision ultime : connecter les gens du monde entier aux opportunités, aux capitaux et aux investissements dont ils ont besoin. »

Le PDG de Gluwa, Tae Oh, a ajouté :

« Nos utilisateurs en bénéficient doublement. Premièrement, en faisant des investissements responsables qui offrent des opportunités de crédit à des millions de personnes ; et deuxièmement, en offrant à nos investisseurs une rentabilité de pointe.

