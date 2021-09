Gluwa se joint à l’ITX de Consensys pour des transactions 15 % moins chères Crypto new media

Les progrès technologiques, qu’il s’agisse d’un secteur financier ou de tout autre, ont eu un impact sur diverses plateformes. Alors que certaines plateformes essaient constamment de mettre à niveau leurs fonctionnalités actuelles, certains contributeurs innovants s’efforcent de porter leurs activités à un tout autre niveau. Ces entreprises sont connues pour laisser une empreinte mondiale aux autres acteurs de l’industrie, en exploitant la technologie de manière optimale.

Gluwa est l’une de ces plateformes remarquables qui ont émergé exemplaire dans ce contexte. Renforcé par la blockchain, le joueur estimé basé à San-Francisco est connu pour créer des vagues dans le monde de la cryptographie grâce à ses offres de transactions sans frontières. Gluwa a, d’une certaine manière, réinventé l’ensemble de l’écoespace financier décentralisé en créant davantage de possibilités d’investissement pour ses utilisateurs dans le monde et dans les régions où les services bancaires sont limités ou inexistants. Soutenue par une équipe d’experts dévoués et robustes répartis aux États-Unis, au Canada, en Corée du Sud et ailleurs, Gluwa a constamment recherché des moyens d’accélérer ses activités.

Gluwa s’est maintenant associé à Infura Transactions (ITX), et grâce à cette intégration transparente, Gluwa vise à rationaliser et à améliorer l’ensemble de l’expérience du règlement des transactions basé sur Ethereum. Cette intégration a été conceptualisée par ConsenSys avec un accent particulier sur l’accentuation des services de relais et de nouvelle tentative de Gluwa.

L’objectif principal de l’intégration atteindra l’objectif souhaité d’augmenter les règlements en réduisant les instances de transaction abandonnées ou bloquées tout en minimisant simultanément les frais de gaz. Ceci sera rendu possible par un processus d’appel d’offres progressif. Il y aura une réduction considérable des frais, disons jusqu’à 15% pour les transactions ETH grâce à cette initiative d’intégration. Un avantage unique de cette intégration avec ITX est que même les transactions retardées ou en attente nécessitent une réduction substantielle des frais de gaz.

Le processus d’ITX est uniquement basé sur une méthodologie hautement sécurisée et authentique dans laquelle, après vérification d’un solde suffisant du réservoir d’essence, une partie est verrouillée, et ITX relaie ensuite la transaction au réseau ETH. Le fondateur et PDG de Gluwa, Tae Oh, a partagé son exubérance quant au fait que leur mission repose uniquement sur la confiance de nos utilisateurs, qui ne sont pas moins de 2 millions à ce jour. Grâce à l’initiative pionnière d’intégration d’ITX, ils se sont efforcés de créer une expérience utilisateur phénoménale afin que nos utilisateurs ne soient pas pénalisés par des frais d’essence élevés sur les transactions abandonnées ou en raison de services de nouvelle tentative. En fin de compte, leur objectif a été d’alléger les obstacles financiers de notre clientèle.

ITX s’est entièrement concentré sur la simplification de l’ensemble de l’écoespace des transactions en gérant les cas extrêmes pour la livraison et en garantissant une sécurité totale des transactions minières, ce qui a considérablement allégé la pression sur les développeurs qui naviguent dans les processus fastidieux de gestion du gaz. L’intégration sans faille devrait également permettre à Gluwa de promulguer l’utilisation de pièces stables prenant en charge des frais de transfert minimes. Un de ces exemples classiques est Creditcoin, qui joue un rôle crucial dans la connexion des portefeuilles de prêts aux chaînes publiques et l’utilisation d’applications connectées, ainsi que Credal, qui est une autre fonctionnalité Infura-Ethereum pour la blockchain Creditcoin.

