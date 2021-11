GM acquiert une participation de 25 % dans Pure Watercraft de Seattle pour accélérer l’avenir de la navigation à moteur électrique

Un moteur électrique Pure Watercraft à l’arrière d’un bateau. (Photo de motomarine pure)

Une startup de Seattle avec une vision pour le motonautisme électrique s’associe à un constructeur automobile historique qui passe à la vitesse supérieure vers la durabilité dans un accord annoncé lundi.

General Motors a acquis une participation de 25 % dans Pure Watercraft, une entreprise qui travaille depuis 10 ans sur des solutions de navigation tout électrique. La participation en espèces et en nature coûte à GM 150 millions de dollars et porte la valorisation de Pure Watercraft à 600 millions de dollars.

La collaboration vise à étendre la volonté de GM vers un avenir à zéro émission qui va au-delà des voitures et des camions.

« En s’appuyant sur les efforts existants de GM pour déployer stratégiquement notre technologie dans les secteurs du rail, du camionnage et de l’aérospatiale, l’expertise combinée de ces deux entreprises devrait se traduire par de futures offres de produits marins à zéro émission, offrant aux consommateurs plus de choix qu’auparavant », Dan Nicholson, GM’s vice-président de Global Electrification, Controls, Software & Electronics, a déclaré dans un communiqué de presse.

Le produit phare de Pure Watercraft et qui perturbe l’industrie est le moteur hors-bord Pure, un moteur alimenté par batterie qui est plus silencieux et plus respectueux de l’environnement que les moteurs hors-bord traditionnels à essence. L’association avec GM permettra à la startup d’allier son innovation dans la technologie de propulsion marine et son expérience avec les capacités d’ingénierie, de chaîne d’approvisionnement et de fabrication du constructeur automobile.

Le moteur électrique hors-bord Pure. (Photo de motomarine pure)

Les deux sociétés prévoient de développer et de commercialiser des motomarines électriques à batterie, intégrant la technologie GM dans une variété d’applications et accélérer la transition de la navigation de plaisance vers la mobilité électrique, ont annoncé lundi les sociétés.

« Notre mission est de permettre une nouvelle ère dans la navigation de plaisance », a déclaré Rebele dans un communiqué. « Cet effort conjoint avec GM devrait nous permettre de réaliser des avancées technologiques significatives en matière d’autonomie et de charge, tout en réalisant une production en volume. »

Pure Watercraft a levé 37 millions de dollars à ce jour, dont un tour de série A de 23,4 millions de dollars en septembre 2020. L’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer, Jeff Wilke, fait partie des investisseurs.

Le démarrage a fonctionné à partir d’un siège social sur Lake Union à Seattle et Rebele a déclaré avoir loué une installation de production à Tukwila, Washington. La société emploie 55 personnes, dont des sous-traitants à temps plein.

Au cours des prochaines années, GM investira 35 milliards de dollars dans la technologie des véhicules électriques et autonomes, y compris des travaux visant à améliorer les performances et à réduire les coûts des batteries, dans le but de devenir un chef de file des véhicules électriques en Amérique du Nord. L’entreprise construit une usine d’assemblage de véhicules électriques entièrement dédiée à Detroit appelée Factory ZERO.

Les entreprises ne divulguaient pas encore les offres de produits qui découleraient de la collaboration. En plus de son moteur, Pure Watercraft vend actuellement des forfaits de bateaux complets.