GM améliore la notation dans son étude annuelle sur les relations avec les fournisseurs

General Motors Co (GM.N) a renforcé ses relations avec ses fournisseurs l’année dernière malgré l’impact de la pandémie COVID-19 et de la pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, selon une enquête annuelle nord-américaine publiée lundi.

Le constructeur automobile n ° 1 américain a amélioré son score dans l’indice annuel des relations de travail de la société de conseil Plante Moran de 20 points à 289, le rapprochant des leaders annuels Toyota Motor Corp (7203.T) (347 points) et Honda Motor Co (7267.T) ) (316 points), qui ont tous deux vu leurs scores augmenter légèrement.

L’enquête annuelle mesure la confiance et la communication des fournisseurs avec les clients, ce qui se traduit par de meilleurs prix, et la volonté des fournisseurs d’investir et de partager de nouvelles technologies avec les constructeurs automobiles.

“L’industrie a subi un essai par le feu cette année, mais voir les résultats positifs pour quatre des six constructeurs automobiles a été une surprise à bien des égards”, a déclaré Dave Andrea, directeur de la pratique automobile de Plante Moran, dans un communiqué. «En règle générale, une crise n’est pas le moment d’améliorer les relations établies.»

Shilpan Amin, vice-président des achats mondiaux de GM, a déclaré dans un communiqué séparé que les résultats de l’enquête montrent les efforts de l’entreprise pour renforcer les liens avec les fournisseurs.

«Cela offre de nombreux avantages importants, notamment de meilleurs résultats commerciaux pour GM et la base d’approvisionnement, ainsi que la volonté des fournisseurs d’investir dans de nouvelles technologies», a-t-il déclaré.

Ford Motor Co (FN) a vu sa note baisser de 15 points à 249, tandis que Fiat Chrysler (FCA), avant sa fusion avec le français PSA pour créer Stellantis (STLA.MI) plus tôt cette année, a vu une baisse de 28 points à 170. FCA a terminé dernier derrière Nissan Motor Co (7201.T), qui a vu une amélioration de 21 points à 211.

Tesla Inc (TSLA.O) ne participe pas à l’étude Plante Moran.

L’enquête annuelle a été menée de la mi-février à la mi-avril et a recueilli les réponses de 728 vendeurs chez 479 fournisseurs, ce qui représente environ la moitié des achats annuels des six constructeurs automobiles, a déclaré Plante Moran.