GM commence à livrer des camionnettes électriques Hummer à ses clients

GM a officiellement commencé à envoyer ses camionnettes Hummer EV Edition 1 hors de l’usine et dans les allées des clients, selon un communiqué de presse publié sur le site Web de l’entreprise. Construit sur la plate-forme Ultium, le modèle Hummer EV Edition 1 est proposé à un prix élevé de 110 295 $, avec jusqu’à 1 000 chevaux, 11 500 lb-pi de couple et une autonomie estimée à 329 milles.

Les caractéristiques uniques du véhicule comprennent « CrabWalk », un mode qui permet au camion de rouler en diagonale à basse vitesse en faisant pivoter les roues arrière et avant au même angle. Une autre caractéristique augmente la hauteur de la suspension du camion de six pouces, ce qui permet potentiellement au camion de dégager de gros rochers ou de l’eau en tout-terrain. sera disponible via une mise à jour logicielle gratuite et sera livré en standard dans tous les modèles produits en 2023 et au-delà.

Photo de Jeffrey Sauger pour General Motors

Le Hummer EV Edition 1 dispose également d’un paramètre de performance qui vous permet d’exploiter la pleine puissance du système de propulsion électrique, qui, selon GM, peut faire passer le véhicule de zéro à 60 en trois secondes environ. Il est également livré avec Super Cruise, vous offrant une expérience de conduite mains libres et permettant un changement de voie automatique sur les routes compatibles. Super Cruise a été temporairement interrompu sur la Cadillac Escalade 2022 en raison de la pénurie de puces, mais il ne semble pas que l’édition 1 soit affectée.

Le modèle Hummer EV Edition 1 a depuis été épuisé, mais d’autres versions sont encore disponibles en précommande. Le Hummer EV 3X devrait être disponible à l’automne de l’année prochaine et coûtera 99 995 $. Il sera doté d’une autonomie estimée à plus de 300 milles et de trois moteurs produisant 830 chevaux et jusqu’à 11 500 lb-pi de couple.

Pendant ce temps, le 625HP Hummer EV 2X coûtera 89 995 $, est livré avec deux moteurs et sera disponible au printemps 2023. Il durera environ 300 milles avec une seule charge et produira 7 400 lb-pi de couple. Enfin, le moins cher du groupe – le Hummer EV 2 – possède également deux moteurs et produit les mêmes 625 chevaux et 7 400 lb-pi de couple. GM prévoit de le lancer pour 79 995 $ au printemps 2024, avec une autonomie de plus de 250 milles avec une charge complète. Vous pouvez consulter le récapitulatif complet des versions sur le site de GM.

La société a initialement dévoilé la camionnette électrique Hummer à la fin de l’année dernière. Le premier du genre a été vendu aux enchères pour 2,5 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en mars, tous les bénéfices étant reversés à la Fondation Tunnel to Towers, un organisme de bienfaisance qui aide les anciens combattants blessés. GM a également annoncé qu’il avait commencé à expédier le BrightDrop EV600 à FedEx, un véhicule de livraison commercial qui est également construit sur la plate-forme Ultium.