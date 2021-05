GM dit que l’UAW est “ bien positionnée ” pour représenter les travailleurs de Battery JV

PHOTO DE FICHIER: Un logo de General Motors est photographié dans son usine de Silao, dans l’État de Guanajuato, au Mexique.

General Motors Co (GM.N) a déclaré mardi que le syndicat United Auto Workers est «bien placé» pour représenter plus de 2 300 travailleurs dans les nouvelles usines de batteries de la coentreprise américaine LG Chem (051910.KS).

L’UAW a déclaré qu’il était impatient d’entamer des discussions avec GM sur «la coentreprise pour produire des batteries dans l’Ohio et le Tennessee afin que les travailleurs aient une voix à la table afin de créer des emplois et des avantages syndicaux bien rémunérés.

L’UAW souhaite que les constructeurs automobiles américains reconnaissent le syndicat dans les installations de batteries de la coentreprise. Le syndicat a déclaré qu’il représentait environ 48500 travailleurs américains chez GM, bien que le constructeur automobile affirme qu’environ 49% de sa main-d’œuvre américaine, soit 46000 travailleurs, étaient représentés par l’UAW, à la fin de 2020.

Ford Motor Co (FN) a annoncé la semaine dernière un projet similaire dans le domaine des batteries avec SK Innovation (096770.KS).

Le président Joe Biden s’est rendu mardi dernier dans une usine Ford du Michigan et a déclaré aux constructeurs automobiles: «Nous avons besoin de vous pour approfondir votre partenariat avec l’UAW.»

GM a déclaré à la fois la société et la coentreprise, connue sous le nom d’Ultium Cells LLC. «Respecter le droit des travailleurs de se syndiquer et les efforts de l’UAW pour organiser les travailleurs de la fabrication de cellules de batterie en Ohio et au Tennessee sur nos sites de coentreprise.»

GM a ajouté qu’il pense que l’UAW, «compte tenu de leur relation historique et constructive dans l’industrie automobile, serait bien placée pour représenter la main-d’œuvre.»

En avril, LG Energy Solution, unité de GM et LG Chem, a annoncé la construction d’une deuxième usine de fabrication de cellules de batterie aux États-Unis, révélant des plans pour une usine de 2,3 milliards de dollars à Spring Hill, dans le Tennessee.

LG Chem et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement commenté mardi.

L’UAW a critiqué GM pour avoir annoncé un investissement de 1 milliard de dollars au Mexique pour construire des véhicules électriques, et Ford pour avoir choisi de construire certains véhicules électriques au Mexique plutôt qu’en Ohio.

Biden a également exhorté les constructeurs automobiles à ne pas construire de véhicules zéro émission à l’étranger pour les consommateurs américains.

«Nous avons besoin des constructeurs automobiles et d’autres entreprises pour continuer à investir ici en Amérique et ne pas profiter des avantages de nos investissements publics et développer la fabrication de véhicules électriques et de batteries à l’étranger», a déclaré Biden.

L’UAW a déclaré la semaine dernière que Ford avait une «obligation morale» de s’assurer que les emplois dans les usines de batteries soient des emplois syndicaux bien rémunérés. La société a déclaré que cela serait déterminé par la coentreprise.