GM Fabrics dévoile une nouvelle campagne avec Taproot Dentsu

La campagne a magnifiquement mis en évidence les relations qui existent à la maison, a déclaré Gurvinder Singh, MD, GM Fabrics

Soulignant les moments à la maison, Taproot Dentsu, une société dentsuMB et une agence créative de la maison dentsu India, en association avec GM Fabrics, a lancé une nouvelle campagne. La campagne, composée de quatre TVC, exploite divers moments créés à la maison et les relations douces et ludiques qui existent en leur sein.

« Nous sommes une entreprise de 50 ans et un nom établi dans les tissus haut de gamme pour le rembourrage, les tentures et les voilages. Nous vendons au détail à travers 1200 MBO à travers l’Inde et nous avons estimé que le moment était venu de devenir une marque orientée vers le consommateur. Notre objectif d’entrer en communication avec l’aide de l’équipe stratégique de Taproot Dentsu était très clair : imprimer GM dans l’esprit et le cœur des gens avant d’occuper une place chez eux. La campagne a magnifiquement fait ressortir les relations qui existent à la maison et l’a infusée de manière transparente avec GM, lui donnant une connexion plus riche et plus profonde avec le produit et la marque », a déclaré Gurvinder Singh, MD, GM Fabrics.

« Nous avons pensé qu’il était important de permettre aux gens de se familiariser avec la marque GM Fabrics et nous avons donc proposé ce doux dispositif d’expansion de « GM » pour signifier les nombreux moments merveilleux et joyeux que représente la maison. Chaque film de cette campagne tourne autour d’un tel moment », a ajouté Purva Ummat, directrice créative principale de Taproot Dentsu lors du lancement de la nouvelle campagne.

GM Fabrics a été créé en 1968 et est le producteur de tissus décoratifs jacquard pour la draperie, l’ameublement, les voilages grande largeur et la broderie. Basée à Mumbai, GM Fabrics prétend avoir un solide réseau en Inde qui propose des tissus de qualité pour les espaces de vie. Le Groupe affirme avoir étendu ses activités commerciales puisque 60% des tissus d’ameublement sont exportés vers plus de 25 pays en Europe et en Asie.

Lire aussi : Nykaa acquiert la marque de soins de la peau locale Dot & Key

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.