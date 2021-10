GM Hearing affirme que ses aides auditives ReSound ONE fonctionneront avec FaceTime

GM Hearing a annoncé jeudi que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent utiliser leurs aides auditives ReSound ONE pour passer des appels téléphoniques et FaceTime.

Appels téléphoniques avec ReSound ONE

Ces aides auditives tirent parti de la prise en charge de l’audio bidirectionnel qu’Apple a ajouté avec iOS | iPadOS 15. Ces appareils sont certifiés Made for iPhone et compatibles avec iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et versions ultérieures. Vous pouvez également utiliser ces aides auditives avec l’iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), l’iPad Pro 11 pouces (3e génération), l’iPad Air (4e génération) et l’iPad mini (6e génération).

Gitte Aabo, PDG et présidente de GN Hearing :

Chez GN Hearing, nous sommes incroyablement fiers de continuer à fournir des solutions simples avec des expériences utilisateur de premier ordre sur les appareils Apple. Lorsque nous travaillons en harmonie, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie quotidienne des gens.

Pour permettre les appels mains libres sur iPhone ou iPad, les utilisateurs de ReSound ONE et Beltone Imagine recevront une mise à jour logicielle de l’appareil en décembre 2021. De plus, toutes les aides auditives ReSound et Beltone proposent des options de diffusion en continu, notamment la diffusion directe depuis l’iPhone et une accessoires.