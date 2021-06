GM intensifie la course aux armements des véhicules électriques

Le nouveau logo GM est visible sur la façade du siège de General Motors à Detroit, Michigan, États-Unis

General Motors Co a augmenté ses dépenses dans les véhicules électriques et autonomes mercredi, a avancé des plans pour deux usines de batteries aux États-Unis et a prévu des bénéfices plus élevés que prévu pour le deuxième trimestre.

Il ne fait pas. 1 Le constructeur automobile américain a déclaré qu’il dépenserait désormais 35 milliards de dollars d’ici 2025 pour les véhicules électriques, une augmentation de 75 % par rapport à mars 2020 avant que la pandémie de COVID-19 ne mette l’industrie à l’arrêt.

Les actions de GM ont augmenté de 1,5% en fin de séance mercredi.

Les dépenses supplémentaires de GM accélèrent une course mondiale aux armements entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques pour élargir l’offre de véhicules électriques. Le cabinet de conseil AlixPartners a déclaré mercredi que les investissements dans les véhicules électriques d’ici 2025 pourraient totaliser 330 milliards de dollars, soit une augmentation de 41% par rapport aux perspectives d’investissement comparables sur cinq ans de l’entreprise il y a un an.

“L’adoption des véhicules électriques augmente et atteint un point de basculement”, a déclaré le directeur financier de GM Paul Jacobson aux journalistes lors d’une conférence téléphonique. « Nous voulons être prêts à être en mesure de produire la capacité dont nous avons besoin pour répondre à la demande au fil du temps. »

Le défi pour GM et d’autres constructeurs automobiles sera que la demande des consommateurs et des entreprises pour les véhicules électriques ne sera pas sur la bonne voie au cours des prochaines années pour croître suffisamment rapidement pour soutenir toutes les nouvelles entrées sur le marché, a averti AlixPartners dans ses prévisions. .

