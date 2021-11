GM présente de nouvelles fonctionnalités intelligentes à venir sur ses véhicules

Lors d’un événement de presse à Toronto cette semaine, GM Canada a présenté ses dernières fonctionnalités de voitures connectées qui seront disponibles avec son prochain portefeuille. Du verrouillage de votre voiture avec Google Home à l’utilisation de l’application OnStar de GM pour appeler à l’aide, il y a beaucoup de choses à dire !

Une nouvelle application mobile offre OnStar à tout le monde

L’assistance au conducteur en temps réel d’OnStar est l’une des meilleures caractéristiques des voitures GM. Le service, qui nécessite un abonnement mensuel, est un excellent moyen d’obtenir de l’aide rapidement si vous êtes coincé sur la route ou si vous avez eu un accident. Jusqu’à présent, OnStar n’était disponible que pour les propriétaires de voitures GM. Mais avec la nouvelle application OnStar Guardian, tout le monde peut profiter de cet excellent service.

L’application vous permet de vous connecter avec sept autres amis ou membres de la famille et d’utiliser la fonction de suivi de localisation. Vous pouvez également utiliser l’application pour obtenir une assistance routière ou appeler des agents OnStar ou le 911 en cas d’urgence. La meilleure fonctionnalité d’OnStar de la voiture se retrouve également dans l’application mobile. L’application peut détecter automatiquement si vous avez été impliqué dans un accident grâce à la fonction de détection de collision mobile. Un agent de service OnStar appellera les services d’urgence pour vous et essaiera de vous contacter via l’application.

Disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple, l’application OnStar Guardian apporte une assistance d’urgence à portée de main, même si vous n’êtes pas dans votre voiture. La bonne nouvelle est que l’application n’est pas non plus limitée aux propriétaires de voitures GM. Toute personne possédant un smartphone peut télécharger l’application et utiliser les services d’OnStar. Bien sûr, il y a un avantage si vous possédez déjà une voiture GM et que vous vous abonnez à OnStar. Toute personne abonnée au plan « Sécurité et sécurité » ou supérieur aura un accès gratuit à l’application Guardian. Sans cela, cela vous coûtera 15 $ par mois.

De nouvelles fonctionnalités intelligentes vous permettent de contrôler votre voiture avec une application ou des haut-parleurs intelligents

Vous pouvez désormais faire beaucoup de choses avec une application ou vos haut-parleurs intelligents avec les fonctionnalités connectées améliorées de Cadillac. En démontrant ces fonctionnalités avec la Cadillac CT5, vous pouvez utiliser l’application pour verrouiller, déverrouiller et même démarrer votre voiture. Vous pouvez également déclencher l’alarme, démarrer ou arrêter les phares et configurer les applications auxquelles vous pouvez accéder sur le tableau de bord de la voiture.

Une fonctionnalité essentielle de l’application est la disponibilité des diagnostics du véhicule. Vous n’avez pas besoin d’attendre que le témoin de contrôle du moteur ou d’autres avertissements s’affichent sur le tableau de bord pour commencer à vous inquiéter. Vous pouvez suivre la pression des pneus, la durée de vie de l’huile et bien plus encore avec la nouvelle application et même vérifier la quantité d’essence que vous avez dans le réservoir. L’application mobile suivra également votre façon de conduire et fournira un « Smart Driver Score ».

Trop paresseux pour ouvrir une application ? Demandez à Alexa ! Avec la nouvelle intégration Alexa et Google Assistant, vous pouvez utiliser vos haut-parleurs intelligents pour faire tout ce que vous pouvez avec une application. Demandez à Alexa combien d’essence il y a dans la voiture, et il vous dira un pourcentage, et plus important encore, l’autonomie disponible. Vous ne savez pas si vous avez verrouillé votre voiture ? Demandez simplement à Google Assistant de le faire pour vous. Avant d’être prêt à partir, vous pouvez démarrer la voiture et régler la climatisation, de sorte que vous êtes accueilli avec un intérieur chaud et bien au chaud pendant l’hiver froid.

« Super Cruise » sur l’autoroute

La nouvelle fonction de conduite assistée « Super Cruise » qui viendra avec la plupart des véhicules GM haut de gamme fait passer les choses au niveau supérieur. Avec la reconnaissance de voie, le régulateur de vitesse et le freinage adaptatif, la forme actuelle du régulateur de vitesse est plutôt bonne, tant que vous ne voulez pas changer de voie. En plus de la liste de fonctionnalités déjà impressionnante, la voiture changera désormais également de voie pour vous, créant une véritable expérience de conduite sur autoroute mains libres.

Ne quittez pas la route des yeux ! Les voitures avec Super Cruise sont équipées d’une caméra de suivi oculaire pour vous assurer que vous êtes toujours attentif à votre environnement.

Super Cruise sera disponible avec certains modèles GM 2022 comme le Cadillac Escalade, le Cadillac CT4, le Cadillac CT5, le Chevrolet Silverado, le GMC Hummer EV Pickup et le GMC Sierra. Il fera également son chemin vers les prochaines offres de véhicules électriques de GM comme la Cadillac Lyriq et la Cadillac Celestiq, qui n’a pas encore été dévoilée.

Cadillac Live rend l’achat d’une voiture plus facile que jamais

Acheter une nouvelle voiture n’est pas une décision facile. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau véhicule, il y aura de nombreuses recherches Google et visites de concessionnaires dans votre avenir. Ou vous pouvez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin dans le confort de votre foyer tout en obtenant une visite en temps réel de la voiture de votre choix.

Cadillac Live vous permet de planifier une visite individuelle d’une salle d’exposition dédiée ou de participer à une visite de groupe. Un agent répondra à toutes vos questions et vous recommandera une voiture en fonction de vos besoins. Ils fourniront également une visite vidéo en direct du véhicule que vous choisissez. Prêt à acheter ? L’agent peut également vous mettre en contact avec un concessionnaire à proximité après s’être assuré qu’il dispose du modèle et de la finition exacts que vous souhaitez.

