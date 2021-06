GM propose une nouvelle route vers les objectifs d’émissions de la Californie

in

Les ouvriers de l’assemblage de General Motors connectent une batterie sous un véhicule Chevrolet Bolt EV 2018 partiellement assemblé sur la chaîne de montage d’Orion Assembly à Lake Orion, Michigan, États-Unis

General Motors (GM.N) a apporté mercredi son soutien aux réductions globales des émissions dans l’accord de 2019 de la Californie avec d’autres grands constructeurs automobiles, mais a demandé à l’administration Biden de donner aux constructeurs automobiles plus de flexibilité pour atteindre l’objectif de réduction de carbone d’ici 2026.

La position de GM, décrite dans une lettre de la directrice générale Mary Barra au chef de l’Agence de protection de l’environnement Michael Regan, représentait le dernier changement dans la politique d’émissions des véhicules du constructeur automobile américain n°1.

Jusqu’en novembre, GM a soutenu les efforts de l’administration Trump pour empêcher la Californie d’établir des normes d’émissions plus strictes que le gouvernement fédéral. La lettre de mercredi faisait suite à un appel entre Barra et Regan mardi.

Les principaux constructeurs automobiles des États-Unis sont tous confrontés au défi de protéger les bénéfices des camions et des SUV alimentés au pétrole sans se heurter à une administration engagée dans une politique climatique plus stricte ou à des investisseurs qui exigent que les entreprises fassent davantage pour réduire les émissions.

Ford Motor Co (FN), Honda Motor Co (7267.T), Volkswagen AG (VOWG_p.DE) et BMW (BMWG.DE) ont conclu en juillet 2019 un accord volontaire avec la Californie sur la réduction des émissions des véhicules au cours des années modèles 2026 qui leur permettre de répondre à une seule norme nationale.

En vertu de la norme californienne, GM et d’autres constructeurs automobiles seraient en non-conformité pour l’année modèle 2021 et 2022. Les gammes de véhicules de l’industrie verrouillées pour la production visaient à se conformer aux objectifs moins exigeants de l’administration Trump.

GM propose que les constructeurs automobiles se conforment aux normes californiennes en matière de gaz à effet de serre d’ici 2023, puis dépassent les objectifs d’émissions californiens proposés pour 2024-2026 afin de réduire les émissions globales pour la période 2020-2026 du même montant.

Les entreprises pourraient « se conformer à des normes de performance de plus haut niveau dans la dernière partie du programme en augmentant les ventes de véhicules purement électriques », a écrit Barra dans sa lettre.

L’industrie serait alors mise en place pour une réglementation pour la période 2027-2035 qui “devra se concentrer sur le déploiement complet des véhicules électriques à batterie”, a écrit Barra.

Le président Joe Biden a proposé 174 milliards de dollars pour stimuler les véhicules électriques et les infrastructures de recharge, dont 100 milliards de dollars de remises. Un panel du Sénat a voté le 26 mai pour lever le plafond des crédits d’impôt pour les véhicules électriques et le porter à 12 500 $ par véhicule pour les véhicules construits par les syndicats dans les usines américaines. Les républicains ont exprimé leur opposition à l’octroi de subventions pour les véhicules électriques.

Le président du Fonds de défense de l’environnement, Fred Krupp, a fait l’éloge de l’annonce de GM en disant qu’elle “est un signal que les progrès vers un avenir plus propre deviennent imparables”.

« UN AVENIR ZÉRO ÉMISSION »

GM a présenté des plans ambitieux pour élargir son offre de véhicules électriques, investissant 27 milliards de dollars pour déployer 30 nouveaux véhicules électriques dans le monde d’ici 2025 et a déclaré qu’il aspire à mettre fin à la vente de véhicules de tourisme à essence d’ici 2035.

“Nous pensons qu’une voie de conformité des véhicules électriques est un élément clé pour mettre l’industrie sur une voie irréversible vers un avenir à zéro émission, qui ne peut être atteint qu’avec une flotte de véhicules légers sans tuyau d’échappement”, a écrit Barra.

À court terme, GM, comme ses rivaux Ford Motor Co et Stellantis NV (STLA.MI), réalisera la plupart de ses bénéfices en vendant de grandes camionnettes à essence et des utilitaires sportifs aux États-Unis.

GM a annoncé la semaine dernière son intention d’augmenter la production de ses plus gros camionnettes de 1 000 véhicules par mois pour répondre à la demande.

Les émissions moyennes de gaz à effet de serre des véhicules neufs vendus aux États-Unis ont augmenté en 2019 en raison du passage des consommateurs aux camionnettes et aux gros SUV.

L’administration Trump a finalisé en 2020 une annulation des normes américaines d’économie de carburant moyenne des entreprises pour exiger des augmentations annuelles de 1,5 % de l’efficacité jusqu’en 2026, bien en deçà des augmentations annuelles de 5 % des règles de l’administration Obama qu’elle a rejetées.

Le Center for Biological Diversity estime que l’accord californien améliorera l’économie de carburant de 3,7 % d’une année sur l’autre entre 2022 et 2026.

L’administration Biden prévoit d’annoncer d’ici juillet les révisions proposées aux exigences américaines en matière d’économie de carburant et d’émissions de gaz à effet de serre. Certains démocrates veulent que Biden rétablisse les règles plus strictes de l’ère Obama.

L’administrateur de l’EPA, Regan, s’est également entretenu lundi avec des cadres supérieurs de Stellantis et de Toyota.

“Ces conversations ont été constructives alors que l’agence avance dans ses actions pour lutter contre les émissions des voitures et des camions légers”, a déclaré mercredi le porte-parole de l’EPA, Nick Conger.