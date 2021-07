GM secoue l’industrie du lithium avec un projet géothermique californien

in

Le nouveau logo GM est visible sur la façade du siège de General Motors à Detroit, Michigan, États-Unis

General Motors Co (GM.N) investit dans un projet de lithium américain qui pourrait devenir le plus important du pays d’ici 2024, faisant du constructeur automobile l’un des premiers à développer sa propre source d’un métal de batterie crucial pour l’électrification des voitures et des camions.

L’accord, annoncé vendredi, intervient alors que les constructeurs automobiles du monde entier se bousculent pour accéder au lithium et à d’autres métaux pour véhicules électriques (VE) alors que les moteurs à combustion interne sont progressivement supprimés.

GM, basée à Detroit, a déclaré qu’elle ferait un “investissement de plusieurs millions de dollars” et aiderait à développer le projet de saumure géothermique Hell’s Kitchen de Controlled Thermal Resources (CTR) Ltd près de Salton Sea en Californie, à environ 160 miles (258 km) au sud-est de Los Angeles.

“Cela fournira une quantité importante de nos besoins en lithium”, a déclaré Tim Grewe, directeur de la stratégie d’électrification de GM.

La société a refusé d’être plus précise sur le montant de son investissement, mais a déclaré que le lithium du projet serait utilisé pour construire des véhicules électriques aux États-Unis et que les ingénieurs et scientifiques de GM visiteraient le site une fois les restrictions de voyage liées à la pandémie terminées.

Alors que d’autres constructeurs automobiles, dont la société chinoise Great Wall Motor Co (601633.SS) et BYD (002594.SZ), ont déjà investi dans des producteurs de lithium, aucun ne semble avoir pris une mesure aussi agressive pour faire partie du processus de production, car GM est prendre avec CTR.

Cette décision pourrait inciter d’autres constructeurs automobiles à emboîter le pas avec des partenariats similaires, d’autant plus que la demande pour le métal devrait dépasser l’offre de 20% d’ici quatre ans, selon le consultant de l’industrie Benchmark Mineral Intelligence.

Le projet Hell’s Kitchen pourrait produire 60 000 tonnes de lithium – assez pour fabriquer environ 6 millions de véhicules électriques, selon la conception – d’ici la mi-2024 si tout se passe comme prévu, a déclaré Rod Colwell, directeur général de CTR. L’entreprise espère obtenir des permis environnementaux fédéraux d’ici la fin de l’année prochaine.

Cette production ferait de Hell’s Kitchen de CTR le plus grand producteur américain de métal blanc, avec une production environ deux fois plus importante prévue par un projet rival du Nevada de Lithium Americas Corp (LAC.TO).

“Il y a une grande fenêtre d’opportunité ici pour développer plus de lithium aux États-Unis”, a déclaré Colwell.

L’annonce intervient deux semaines après que GM a augmenté de 75 % son budget pour les véhicules électriques et autonomes, à 35 milliards de dollars.

Le processus géothermique consiste à extraire de la saumure super chaude riche en lithium des réservoirs à 8 000 pieds (2,4 km) sous terre et à utiliser la chaleur pour produire de l’électricité, après quoi le lithium est extrait de la saumure.

La saumure est ensuite réinjectée dans la terre, rendant le processus plus durable que les mines à ciel ouvert et les bassins d’évaporation de la saumure, les deux méthodes existantes les plus courantes pour produire le métal blanc.

Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) de Warren Buffett exploite des centrales géothermiques à Salton Sea et a par le passé étudié les moyens d’y produire du lithium. On estime que la région de Salton contient plus de 15 millions de tonnes de lithium, selon l’US Geological Survey.

CTR, qui a reçu un financement de l’État californien l’année dernière, a déclaré que son projet émettrait 15 fois moins de dioxyde de carbone que les mines de lithium en Australie, le plus grand producteur mondial.

GM est également en pourparlers avec d’autres sociétés américaines de lithium, y compris celles qui prévoient de produire le métal à partir d’argile, de saumure et d’autres sources géologiques, a déclaré Grewe.

L’annonce intervient au lendemain du jour où le président américain Joe Biden a fait la promotion d’une vidéo sur son fil Twitter mettant en vedette la secrétaire américaine à l’Énergie Jennifer Granholm et la conseillère nationale pour le climat de la Maison Blanche Gina McCarthy conduisant une Chevy Bolt électrique produite par GM.

GM a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre le tweet et l’annonce de vendredi.