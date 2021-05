GM s’enfuit au Mexique pour investir 1 milliard de dollars dans des véhicules électriques ⋆ .

General Motors a annoncé jeudi qu’elle investirait environ 1 milliard de dollars dans la production de véhicules électriques au Mexique, portant un coup humiliant au régime Biden, qui a supplié les entreprises d ‘«acheter américain» et de «faire en Amérique».

Le régime Biden prévoit d’investir 174 milliards de dollars dans la production de véhicules électriques, comme Biden l’a demandé mercredi, et de transférer d’une manière ou d’une autre l’ensemble du parc de véhicules américains vers des groupes motopropulseurs uniquement électriques a subi un coup dur mercredi après l’annonce de General Motors.

«À un moment où General Motors demande un investissement important du gouvernement américain pour subventionner les véhicules électriques, c’est une gifle non seulement pour les membres de l’UAW et leurs familles, mais aussi pour les contribuables américains et la main-d’œuvre américaine», United Auto Le vice-président des travailleurs, Terry Dittes, a déclaré dans un communiqué.

Dietz a également qualifié GM de «inconvenant» pour avoir demandé des subventions du gouvernement américain alors qu’il s’apprêtait à fabriquer des véhicules en dehors des États-Unis

Biden a affirmé cette semaine qu ‘«il n’y a aucune raison pour que les travailleurs américains ne puissent pas diriger le monde dans la production de véhicules électriques et de batteries», mais il semble avoir eu tort dans les 24 heures.

De nombreuses entreprises manufacturières américaines, dont General Motors, ont ouvert de nouveaux entrepôts aux États-Unis sous l’administration du président Donald J. Trump.

Trump a indiqué qu’il reprendrait la tenue de rassemblements en mai: