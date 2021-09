Gmail a reçu une grosse mise à jour qui apporte des appels vocaux et vidéo à l’application

Les utilisateurs de Gmail qui s’appuient uniquement sur l’application populaire de Google pour la messagerie électronique pourraient ne pas apprécier les changements massifs apportés à Gmail. Cependant, tout le monde pourrait aimer le fait qu’ils puissent faire beaucoup plus à partir de leur écran Gmail que de lire et de répondre à des e-mails. Après avoir annoncé la grande mise à jour de Gmail Workspace il y a quelques mois à peine, Google est de retour avec de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront le fonctionnement des équipes. La prise en charge des appels vidéo et vocaux directement depuis l’application Gmail sera bientôt disponible pour les utilisateurs.

Les nouvelles fonctionnalités prennent en charge le nouvel environnement de travail hybride qui a émergé pendant la pandémie. Google souhaite que les équipes collaborent quels que soient les obstacles, y compris les personnes travaillant à domicile ou dans des fuseaux horaires différents. Gmail sera la plaque tournante de cet environnement de travail hybride. C’est pourquoi toutes les nouvelles fonctionnalités de l’espace de travail que Google dévoile de temps en temps ont un impact sur l’expérience globale de Gmail.

Meilleure offre du jour L’outil électrique le plus vendu d’Amazon est 5 étoiles et il est à 25 % de réduction ! Prix ​​catalogue :199,00 $ Prix :149,00 $ Vous économisez :50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les nouvelles fonctionnalités d’appels vocaux et vidéo de Gmail

Google expérimente depuis des années des applications de chat vocal et vidéo, ce qui rend tout cela déroutant pour les utilisateurs finaux. Mais la société a opté pour quelques produits clairs ces dernières années, et Google s’y tient. Google Meet est l’un d’entre eux, une application que certaines personnes auraient pu utiliser régulièrement pour rester en contact avec leur famille et leurs collègues pendant la pandémie.

Mais plutôt que d’ouvrir l’application Meet pour passer des appels vocaux et vidéo, les utilisateurs de Gmail le feront désormais directement depuis l’application Gmail. Google explique que la fonctionnalité reproduira les réunions ad hoc spontanées qui ont lieu lors d’expériences de travail en personne. Cela signifie que vous pourrez passer un appel vocal ou vidéo à partir d’un e-mail Gmail avec un collègue. Le téléphone de la personne sonnera via l’application Gmail. Ils pourront prendre l’appel immédiatement ou le transférer vers un ordinateur.

La nouvelle fonctionnalité Gmail peut sembler quelque peu perturbatrice, mais elle est également censée aider les utilisateurs à rester concentrés. Plutôt que de planifier des appels et d’utiliser d’autres applications, y compris les propres applications de Google, les utilisateurs peuvent simplement passer un appel à la suite d’un échange d’e-mails ou d’une collaboration Spaces.

L’animation montre un appel vidéo dans l’application Gmail. Source de l’image : Google

Les autres fonctionnalités de Google Workspace

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran mise à jour ci-dessous, Mail ne représente qu’un des quatre onglets principaux de Gmail. Chat, Espaces et Meet sont les autres. Tout cela fait partie de la grande mise à niveau de Google Workspace pour améliorer la collaboration au travail, même si tous les membres de l’équipe ne peuvent pas travailler depuis le bureau.

La prise en charge des appels vocaux et vidéo est un point culminant de l’expérience de l’application mobile Gmail. Cependant, l’onglet Espaces est la mise à niveau la plus importante de Gmail.

Spaces est la version de Google de Slack. C’est un lieu numérique où les membres d’une même équipe peuvent discuter des projets en cours et collaborer. Et Spaces prend en charge plusieurs autres produits Google, notamment Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet et Task.

Spaces est désormais disponible pour les utilisateurs, Google affirmant qu’il prévoyait d’ajouter plus de fonctionnalités dans les mois à venir. Cela inclut une navigation simplifiée, la prise en charge du partage d’espaces avec d’autres équipes et une recherche améliorée. Des outils de fil de discussion et de gestion de contenu en ligne arrivent également dans Spaces.

La nouvelle mise à jour de Gmail se concentre sur l’expérience de collaboration Workspace. Source de l’image : Google

Le nouveau matériel Google Meet

Combiné à la fonction intégrée d’appels vocaux et vidéo de Gmail, Spaces aidera les membres de l’équipe à rester connectés à tout moment.

Google a également annoncé un nouveau matériel pour aider les équipes à tirer parti des nouvelles fonctionnalités du logiciel Workspace. Google s’est associé à Avocor pour lancer deux produits de conférence Series One. Il s’agit du One Desk 27 de 27 pouces et du Series One Board 65 de 65 pouces. Ils peuvent être utilisés comme écrans USC-C externes, mais ils fonctionnent également comme des appareils de chat Google Meet autonomes. Cela inclut la prise en charge de « l’audio haute fidélité et de la vidéo haute définition », comme le montre la vidéo suivante.

D’autres appareils tiers rejoindront l’écosystème matériel de Google Meet, a déclaré Google. Cela inclut les appareils Logitech Rally Bar Mini et Rally Bar qui seront bientôt disponibles. En plus de cela, Google et Cisco ont travaillé ensemble pour assurer la prise en charge de l’interopérabilité bidirectionnelle pour le matériel Webex et Google Meet.

C’est-à-dire que Google souhaite que vous utilisiez Google Meet où que vous soyez. Qu’il s’agisse de la prise en charge des appels vocaux et vidéo de Gmail ou d’un appareil Cisco, Google souhaite que vous soyez en contact avec vos équipes Workspace.

Inutile de dire que les personnes qui souhaitent tirer le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités de Workspace devront s’habituer à toutes les dernières fonctionnalités logicielles et matérielles. Vous voudrez commencer par la dernière annonce de Google et les ressources qui y sont répertoriées.

Plans de déploiement pour les appels vocaux et vidéo Gmail

Google mettra d’abord à jour les comptes d’entreprise, de sorte que les nouvelles fonctionnalités d’appels vocaux et vidéo ne seront pas disponibles pour tous les utilisateurs de Gmail en même temps. Finalement, tous les utilisateurs de Gmail verront le nouveau design. Les onglets Chat, Meet et Spaces apparaîtront dans leur expérience Gmail.

Alors que Gmail devient plus compliqué que certains ne le souhaitent, les utilisateurs pourront au moins masquer les onglets qu’ils ne prévoient pas d’utiliser.