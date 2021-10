Gmail ramène son gros bouton Composer sur le bureau

Oh mon Dieu Becky, regarde ce cul… sur

Lorsqu’une application a une audience aussi large que Gmail, il y a forcément des ajustements qui ne collent tout simplement pas à la communauté dans son ensemble. Habituellement, la controverse entourant les changements de l’interface utilisateur se calme avec le temps, mais parfois, juste assez de voix s’expriment pour influencer une décision. Avec son dernier ajustement au bouton de composition, il revient à une apparence plus ancienne pour la première fois depuis des mois.

Plus tôt cette année, Google a minimisé l’option « Composer » sur la version Web de Gmail, la réduisant d’un bouton de taille normale à une seule icône circulaire. C’est une décision qui a dû frustrer beaucoup de gens, car à partir de la semaine prochaine, il revient au bouton de taille standard – et il le reste pour de bon.

Google dit que ses utilisateurs ont trouvé l’ancienne icône de composition plus « intuitive » que son remplacement chargé de crayons, et il est facile de comprendre pourquoi. Un gros bouton audacieux se détache sur une mer d’e-mails non lus et des dizaines d’onglets. C’est aussi une leçon que Google a apprise auparavant. L’été dernier, la société a ajouté un bouton de composition pleine taille à l’application Gmail sur Android, conservant le plus petit FAB comme outil facultatif pour ceux qui le souhaitaient.

C’est un changement bienvenu, et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour le voir. Google dit qu’il arrivera à Workspace et aux utilisateurs personnels le 3 novembre, bien que cela puisse prendre jusqu’à quinze jours pour atteindre tout le monde. Nous sommes sûrs que cela a mérité l’approbation de Sir Mix-a-Lot.

