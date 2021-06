Gmail vient de recevoir une mise à niveau massive qui pourrait avoir un impact sur tout ce que vous faites en ligne – .

Google a rebaptisé G Suite il y a quelques mois, changeant le nom de la suite de productivité Web en Google Workspace. C’était une décision intelligente car c’est un nom beaucoup plus facile à comprendre. Outre le changement de marque, Google a annoncé de toutes nouvelles fonctionnalités Workspace destinées à rendre le travail à domicile encore plus facile qu’il ne l’était déjà. Google a apporté des modifications à l’interface utilisateur et à la conception des icônes, tout en veillant à ce que les utilisateurs puissent facilement collaborer sur divers produits. Les allers-retours entre les différentes applications de productivité de Google, le partage de documents et les appels vidéo avec des collègues devraient tous être encore plus faciles après la mise à niveau vers Workplace, permettant aux utilisateurs d’augmenter leur productivité tout en travaillant à domicile et en faisant face à tant d’autres défis au cours de la pandémie. Mais Workspace est un produit premium qui cible les entreprises clientes prêtes à payer un abonnement mensuel pour accéder à toutes ces fonctionnalités premium.

Google a changé tout cela plus tôt cette semaine en annonçant que tous les utilisateurs de Gmail auront un accès gratuit à Google Workspace. C’est une mise à jour massive pour tous les utilisateurs de Google. Un seul compte Google suffit désormais pour accéder à certaines des meilleures fonctionnalités de Workspace et aider les utilisateurs réguliers à en faire plus depuis leur domicile.

Les utilisateurs de Gmail n’ont plus besoin d’accéder à un compte Google d’entreprise ou d’enseignement pour accéder aux fonctionnalités de Workspace. “Désormais, plus de trois milliards d’utilisateurs existants de l’entreprise dans les secteurs grand public, entreprise et éducation ont accès à l’expérience complète de Google Workspace, y compris Gmail, Chat, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Meet et plus”, a expliqué Google un article de blog.

Démonstration de la nouvelle fonctionnalité Spaces dans Google Chat. Source de l’image : Google

Les utilisateurs de Gmail peuvent tous profiter de certaines fonctionnalités de Workspace pour travailler avec leurs amis et les membres de leur famille sur toutes sortes de projets pouvant bénéficier de la collaboration en ligne. Google a expliqué dans l’annonce que Google Chat est désormais disponible dans Gmail, permettant aux utilisateurs de se connecter directement depuis leur boîte de réception.

La nouvelle expérience inclut également Spaces, une évolution de l’ancienne fonctionnalité Rooms de Google Chat qui permettra aux utilisateurs d’organiser “des personnes, des sujets et des projets dans Google Workspace”. Les espaces prendront en charge des fonctionnalités telles que “le fil de discussion en ligne, les indicateurs de présence, les statuts personnalisés, les réactions expressives et une vue réductible”. Il intégrera également des fichiers et des tâches afin que les utilisateurs puissent collaborer sur des projets lors de réunions virtuelles. Les internautes familiarisés avec Slack comprendront immédiatement quelle expérience Spaces entend offrir.

Planification d’une réunion de famille dans Spaces. Source de l’image : Google

Alors que de nombreuses fonctionnalités de Workspace seront disponibles gratuitement pour les utilisateurs de Gmail, Google lance également un nouvel abonnement Workspace Individual aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, au Brésil et au Japon. L’abonnement cible les propriétaires d’entreprise individuels et comprend des fonctionnalités premium telles que «des services de réservation intelligents, des réunions vidéo professionnelles et un marketing par e-mail personnalisé». L’abonnement coûtera 9,99 $ par mois une fois lancé.

Google met également à niveau son service d’appel vidéo Google Meet en même temps. Google Meet prendra en charge un mode compagnon, de nouvelles options de calendrier RSVP, de nouvelles fonctionnalités interactives et des commandes pour mieux gérer les sessions d’appels vidéo.

Mode compagnon dans Google Meet. Source de l’image : Google

Google Workspace bénéficie également de quelques nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment le chiffrement côté client, les règles de confiance pour le partage de fichiers via Drive, les libellés Drive et une protection améliorée contre le phishing et les logiciels malveillants. Certaines de ces fonctionnalités de Workspace seront immédiatement disponibles pour les utilisateurs, tandis que d’autres seront déployées au cours des prochains mois. Plus d’informations sur Google Workspace sont disponibles dans les blogs de Google sur le sujet ici et ici.

