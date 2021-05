Gmail vient d’obtenir une nouvelle fonctionnalité intéressante qui facilite la sauvegarde de toutes vos photos – .

Google s’efforce toujours de rationaliser ses produits et services avec des mises à jour à la fois grandes et petites, mais parfois les plus petites mises à jour sont les plus percutantes.

Par exemple, plus tôt cette semaine, la société a annoncé dans un article de blog qu’un nouveau bouton “Enregistrer dans les photos” arrive sur Gmail, qui permettra aux utilisateurs d’enregistrer des pièces jointes photo dans des e-mails directement dans Google Photos. Le déploiement de la nouvelle fonctionnalité a officiellement commencé le mercredi 26 mai et toutes les personnes disposant d’un compte Gmail personnel – en plus des clients Google Workspace, G Suite Basic et G Suite Business – devraient voir la fonctionnalité dans les 15 prochains jours.

Comme Google l’explique sur son blog, le but de la fonctionnalité est de libérer les utilisateurs du téléchargement de pièces jointes photo dans les e-mails avant de pouvoir les sauvegarder sur Google Photos. Avec le bouton «Enregistrer dans les photos», la sauvegarde d’une photo ne nécessite rien de plus qu’un simple clic.

Google dit que la fonctionnalité sera activée par défaut, donc si vous êtes un utilisateur de Gmail, vous devriez voir le bouton “Enregistrer dans les photos” dans les prochains jours (s’il n’est pas déjà actif sur votre compte). Lorsque vous passez la souris sur une image, vous devriez voir le bouton en bas de l’image, à côté du bouton «Ajouter au lecteur». Vous pouvez également trouver l’option «Enregistrer dans les photos» dans le menu à trois points verticaux dans le coin supérieur droit de la page lorsque vous prévisualisez une image en plein écran.

La seule grande mise en garde est que la fonctionnalité ne fonctionne que pour les images JPEG pour le moment. Si vous obtenez un PNG, un GIF ou un TIFF, vous devrez emprunter la voie à l’ancienne et télécharger le fichier sur votre ordinateur avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec. Ainsi, que votre travail vous oblige à envoyer et à recevoir des photos tout le temps, ou que vous en ayez marre d’avoir à télécharger toutes les photos que vos parents vous envoient par e-mail, cette nouvelle fonctionnalité devrait être utile pour à peu près n’importe qui avec un compte Google. .

Maintenant, il y a un autre changement à venir dont nous devrions vous avertir en ce qui concerne cette fonctionnalité. Comme nous vous l’avons dit plus tôt ce mois-ci, toutes les nouvelles photos téléchargées sur le service Google Photos à compter du 1er juin 2021 seront comptabilisées dans les 15 Go de stockage gratuits fournis avec chaque compte Google. En d’autres termes, à partir de maintenant et jusqu’à mardi prochain, les photos que vous sauvegardez sur Google Photos à l’aide du bouton “Enregistrer dans les photos” ne seront pas prises en compte dans votre limite de stockage. Si vous avez de précieuses photos de famille ou de superbes photos de vacances que vous n’avez pas encore réussi à sauvegarder, assurez-vous de le faire avant de commencer à compter dans vos limites de stockage.

