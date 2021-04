GME baisse de 14% alors que GameStop annonce son intention de vendre jusqu’à 3,5 millions d’actions

GameStop Corporation, un détaillant américain de jeux et d’électronique grand public, a annoncé son intention de vendre jusqu’à 3,5 millions d’actions GME à la suite du rallye massif et controversé de l’action.

La société a annoncé lundi qu’elle avait déposé un supplément de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, en vertu duquel elle pourrait offrir et vendre jusqu’à 3,5 millions d’actions de GME via un programme d’offre d’actions sur le marché, ou ATM. GameStop a déclaré que ses ventes mondiales totales avaient augmenté de près de 11% pour la période de neuf semaines se terminant le 3 avril 2021.

GameStop a noté que ses actions ordinaires seront offertes par l’intermédiaire de la banque d’investissement indépendante multinationale américaine Jefferies Group, qui servira d’agent de vente. Le cabinet a déclaré que Jefferies peut vendre des actions ordinaires par «toute méthode légale réputée être» une offre de guichet automatique telle que définie par la règle 415 (a) (4) du Securities Act. «Les ventes peuvent être effectuées aux prix du marché en vigueur au moment d’une vente ou à des prix liés aux prix du marché en vigueur», a déclaré la société.

GameStop a souligné que l’offre est fortement plafonnée à 3,5 millions d’actions, déclarant: «En aucun cas, la société ne vendra plus de 3 500 000 actions ordinaires dans le cadre de l’offre de guichet automatique, et le produit brut global ne dépassera pas 1 000 000 000 $. Il n’y aura pas de vente d’actions ordinaires dans les juridictions où l’une d’entre elles serait illégale. »

La société a l’intention d’utiliser le produit net des ventes de l’ATM pour «accélérer davantage sa transformation ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise et renforcer encore son bilan». «Le moment et le montant de toute vente seront déterminés par une variété de facteurs pris en compte par la société», a ajouté GameStop.

Suite à l’annonce, l’action GME a chuté de plus de 14% à 164 $ au moment de la rédaction de cet article, selon les données de MarketWatch. En lançant l’offre de guichets automatiques, GameStop voudrait profiter de la flambée du cours des actions à la suite de la pression à court terme provoquée par Reddit qui a propulsé GME au-dessus de 370 $ fin janvier 2021 contre 20 $ plus tôt ce mois-là.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, la courte compression de GameStop a causé de graves problèmes pour certaines plates-formes de négociation telles que l’application de négociation d’actions compatible avec la cryptographie Robinhood. Après avoir suspendu le trading GameStop en janvier, Robinhood a fait l’objet d’une enquête criminelle ouverte par le département américain de la Justice ainsi que de sondages similaires par la SEC et la Commodity Futures Trading Commission.

Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a déclaré que la courte pression de GME approuvait fortement la cryptographie, en particulier le secteur de la finance décentralisée. «C’est une révolution qui a commencé avec des gens ne faisant pas confiance à l’autorité centrale. C’est un appel à la transparence et à l’équité », a déclaré Novogratz.