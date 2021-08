GME Remittance rejoint RippleNet pour rationaliser les envois de fonds Thaïlande | Invezz

Global Money Express Co. Ltd, l’un des principaux fournisseurs de services de transfert de fonds non bancaires en Corée du Sud, a rejoint le réseau RippleNet. Ripple a annoncé cette nouvelle le 10 août, affirmant que rejoindre RippleNet avait aidé la société à établir une connexion avec la Siam Commercial Bank (SCB), la troisième plus grande banque de Thaïlande. SBI Ripple Asia aurait facilité ce partenariat, qui vise à accélérer et à augmenter les paiements de la Corée du Sud vers la Thaïlande.

Selon l’annonce, Global Money Express s’est associé à RippleNet pour se connecter aux clients existants sur le réseau et étendre ses services de transfert de fonds à d’autres régions. Actuellement, environ 184 000 citoyens thaïlandais vivent en Corée du Sud. Cela signifie que la population thaïlandaise est la troisième plus grande du pays, après les citoyens chinois et vietnamiens.

Dans cet esprit, Global Money Express, communément appelé GME Remittance, a été déplacé pour faciliter les paiements de la Corée du Sud vers la Thaïlande, permettant aux citoyens thaïlandais d’envoyer de l’argent chez eux en toute transparence. Outre ce corridor de transfert de fonds, la société cherche également à s’étendre aux États-Unis et en Europe.

Expliquant la décision de GME Remittance de s’associer à Ripple, le directeur et chef de l’exploitation de la société, Subash Chandra Poudel, a déclaré que RippleNet permet un lancement en douceur dans de nouveaux pays. En plus de cela, il a noté que RippleNet propose de nouveaux partenaires dans les deux semaines suivant le lancement dans un nouveau pays, réduisant ainsi le temps nécessaire à la commercialisation. Grâce à cette aide, Poudel estime que GME Remittance gagnera un avantage sur ses concurrents.

Le secteur des envois de fonds dans la région APAC continue de connaître une croissance rapide

Poudel a en outre noté que,

Depuis le lancement de notre partenariat, notre équipe a bénéficié de la robustesse de RippleNet, où les transactions sont suivies à chaque étape du processus, ce qui facilite l’envoi d’argent à travers les frontières avec rapidité et transparence.

Accueillant GME Remittance à RippleNet, Emi Yoshikawa, vice-présidente de la stratégie et des opérations d’entreprise chez Ripple, a déclaré que les courtiers en envois de fonds ayant besoin de paiements à haut rendement dans la région Asie-Pacifique (APAC) se développent de manière exponentielle parce que les personnes dont ils ont besoin d’envoyer de l’argent 24 heures sur 24 un jour.

Yoshikawa a ajouté que Ripple est ravi de travailler avec GME Remittance en raison de leur expérience client supérieure. Selon lui, la société bénéficiera d’une expansion accélérée sur de nouveaux marchés en se connectant au réseau de partenaires établis de RippleNet.

Bien que GME Remittance soit mis en place pour rationaliser les paiements entre la Corée du Sud et la Thaïlande, il convient de noter qu’il n’est pas la seule entité sur RippleNet à prendre en charge les envois de fonds entre les deux pays.

D’autres organisations qui desservent le canal de transfert de fonds entre la Corée du Sud et la Thaïlande incluent, sans s’y limiter, CROSS ENF et Sentbe.

