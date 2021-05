GME Stock: c’est le jeu maintenant pour GameStop Bulls

Ces jours-ci, c’est tellement hier pour la nouvelle race de déménageurs et de shakers de cette année à Wall Street et ceux qui la célèbrent. Mais avec l’action rapide de l’argent et l’attention des caméras tournée ailleurs, il est temps de jouer GameStop (NYSE:GME) stockent des taureaux en regardant une image plus grande et un peu plus durable. Laisse-moi expliquer.

Le forum de discussion Wallstreetbets de Reddit et le perturbateur du courtage en ligne Robinhood se sont fait un nom en 2021.

Et sans porter de jugement, tout a commencé avec “Gamestonk !! ??” ou plutôt l’action GME pour les observateurs du marché moins enthousiastes que Tesla (NASDAQ:TSLA) Elon Musk.

Un aperçu de l’action GME

Si les lecteurs ont besoin d’une leçon de CliffsNotes sur les événements récents, en janvier, GameStop était, alors que des nouvelles du soir nous interpellaient et fronçaient les sourcils, la saga d’un short-squeeze épique. L’action GME a opposé un David principalement de la taille d’une pinte à des shorts beaucoup plus grands et professionnels jusqu’à leurs globes oculaires dans des positions boursières baissières de GME totalisant 1,4 fois le flottant.

Il y a eu d’autres short-squeeze et deux pour le prix d’un stock d’actions à bas prix et fortement court-circuité, bien sûr. AMC (NYSE:AMC). la mûre (NYSE:BB). Alpine 4 Holdings (NASDAQ:ALPP). Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) et plein d’autres. Et un ou deux ont peut-être rendu les portefeuilles de cette joyeuse bande de portefeuilles de maraudeurs plus gros et même un peu plus tôt que les actions de GME.

Mais c’était sans équivoque le salon boursier GME.

Les actions du détaillant de jeux vidéo physiques assiégées ont explosé en pourcentage d’environ 2700%, gagné plus de 460 Benjamin’s et sauté dans la valorisation d’une grande ligue d’environ 40 milliards de dollars en moins de quatre semaines à compter du début de la nouvelle année. .

Ça n’a pas duré. Et tout aussi rapidement, l’action GME a chuté de 92%, passant d’un sommet de 483 $ à un minimum de 38,50 $ sur trois semaines. Et pendant cette période et jusqu’à aujourd’hui, sans surprise, les joueurs et les caméras ont tourné leur attention vers d’autres actions ou marchés qui avaient besoin d’attention. Dogecoin !! (CCC:DOGE-USD)

Exploiter les marchés financiers

Toujours et à la suite de la stupidité vertigineuse, la montée de la brève bonne fortune de l’action GME n’était pas pour rien et a été intelligemment capitalisée par GameStop.

Exploiter les marchés des capitaux pendant l’obtention était plus que simplement bon. Et la société s’est débarrassée de ses dettes tout en remplissant le coffre de guerre en espèces de la tenue. Et GameStop n’est pas non plus intéressé à accumuler de l’argent pour un jour de pluie.

Aujourd’hui et avec une gestion qui comprend Moelleux (NYSE:CHWY) ace et co-fondateur Ryan Cohen, un plan pour devenir «l’Amazonie du jeu», un revirement rentable prévu pour l’année prochaine et qui sait, peut-être un autre atout fortifiant dans sa manche en tant qu’adopteur de la crypto – GameStop 2.0 ressemble à un différent possibilité.

Graphique de prix hebdomadaire de l’action GME

Source: Graphiques par TradingView

Si une offre revigorée et, espérons-le, plus durable sur les actions de GME doit se produire aujourd’hui ou dans un avenir proche, les actions devront éliminer la résistance formée au cours des deux derniers mois. La bonne nouvelle est que le défi semble proche et digne d’un achat aujourd’hui. Eh bien, un peu, en quelque sorte.

Techniquement, plusieurs semaines de travail constructif de consolidation à l’intérieur des chandeliers dans GME ont continué à maintenir le niveau de retracement de 76%. Le constat est que c’est un point positif pour les actions.

Une autre caractéristique bénéfique est que l’action des prix a été renforcée par une formation haussière à double fond confirmée. De plus, l’activité structurée est complétée par un indicateur stochastique correctement aligné qui sort du territoire de survente.

Que pourraient demander de plus les investisseurs? Comme suggéré, une barrière latérale proche de 190 $ devra être surmontée avant que quiconque autre que les day traders ou les types à haute fréquence puisse commencer à vraiment apprécier une tendance émergente et rentable comme étant en cours.

Le retour du short

Mais ne nous leurrons pas non plus. Ce n’est pas seulement une question d’avantage espéré dans GameStop.

L’intérêt à découvert des actions GME est passé de moins de 20% en février à 30%. Cela représente une augmentation de près de 50% et remet les actions GameStop dans les rangs des actions les plus courtes du marché. Et plus que de voir ces ours comme des pions pour aider les taureaux à danser la victoire, je suggérerais fortement une stratégie de collier pour une position longue GME. Cela reconnaît également un risque de baisse encore important intégré dans les chandeliers hebdomadaires relativement calmes d’aujourd’hui.

Voici la ligne du bas (et j’espère aider avec cette rentabilité future). Il s’agit toujours d’avoir une défense intelligente d’abord en ce qui concerne GME. La combinaison de colliers 150 $ / 290 $ de juillet est un spread entièrement couvert et très adaptatif qui peut aider les investisseurs à démarrer leur jeu.

A la date de publication, Chris Tyler ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.