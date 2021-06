GME Stock est le mème r / WallStreetBets de Reddit qui ne s’arrêtera pas

in

GameStop (NYSE :GME) est maintenant l’enfant d’affiche des stocks de mèmes. Dans Reddit r/WallStreetBets, partager des mèmes pour ajouter à l’humour d’acheter une action est la norme. Avec l’action GME, la frénésie d’achat est plus compliquée que cela. Les acheteurs de GameStop voulaient provoquer un short-squeeze contre les hedge funds.

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Au cours des près de cinq mois écoulés depuis que le short squeeze a envoyé les actions à un sommet de 483 $, les vendeurs à découvert n’ont pas appris leur leçon. L’intérêt à court terme est toujours élevé. Cela pourrait conduire à une augmentation constante du stock.

D’autres actions rejoignent GME Stock

La semaine dernière, Divertissement AMC (NYSE :AMC) a augmenté de 81 %, La mûre (NYSE :BB) a bondi de 39% et Koss (NASDAQ :KOSS) a augmenté de 18 %. Les utilisateurs de Reddit ont étendu leurs achats au-delà des actions GME à ces noms. Au fur et à mesure que les acheteurs spéculatifs dénouent leur position longue sur ces actions, ils ne conserveront qu’une seule société : GameStop.

Contrairement à GameStop, AMC vend autant d’actions que possible pour tirer parti de la hausse des prix d’AMC. GameStop ne dilue pas sa base d’actionnaires fidèles. Au lieu de cela, la société a vendu un modeste 3,5 millions d’actions le 26 avril. Auparavant, elle avait racheté environ 216,4 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2023 le 30 avril. Le remboursement anticipé réduit les niveaux d’endettement de GameStop. De plus, cela améliore les flux de trésorerie car l’entreprise n’a pas à payer de taux d’intérêt de 10% sur eux.

GameStop pourrait réinvestir les 21,6 millions de dollars en frais d’intérêt économisés dans l’entreprise. En plus des 551 millions de dollars levés, la société peut s’appuyer sur son principal actionnaire, Ryan Cohen, pour la direction.

Jeu électronique au détail

L’espace de stockage physique de GameStop est au cœur du problème commercial. Les clients n’ont plus besoin d’acheter des jeux d’occasion aux endroits où ils peuvent facilement acheter des jeux téléchargés numériquement à la place. Pourtant, l’initiative de commerce électronique de GameStop concurrencera les grands détaillants comme Walmart (NYSE :WMT) et Microsoft (NASDAQ :MSFT). Il dispose désormais d’un énorme solde de trésorerie pour financer une poussée agressive vers ce marché en ligne.

Les actions GME offrent une valeur énorme si la direction met fin à la baisse des revenus. Par exemple, l’entreprise a une barre basse à surmonter. Dans un modèle de flux de trésorerie actualisés sur cinq ans : sortie EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), le modèle ci-dessous utilise un multiple de sortie EBITDA pour calculer la valeur terminale après cinq ans.

Métrique

Varier

Conclusion

Taux d’actualisation 7,0 % – 9,0 % 8,00 % BAIIA terminal Multiple 56,9x – 58,9x 57,9x Juste valeur 253,66 $ – 286,28 $ 269,47 $

Modèle avec l’aimable autorisation de Finbox

En supposant une modeste augmentation annuelle de 15 % des revenus par an à partir de l’exercice 2023, les actions de GME valent environ 270 $.

Occasion

GameStop a l’équipe de direction et de gestion prête à s’éloigner de la simple vente de jeux en ligne. Grâce à la couverture continue du stock en 2021, la marque est un nom familier. GameStop peut capitaliser sur la notoriété renouvelée de la marque pour leur vendre des produits. Mais l’entreprise ne peut pas compter uniquement sur les ventes de matériel. Il doit réduire le nombre de ses magasins pour réduire les coûts de location et d’immobilier. Ensuite, il doit identifier ses points forts dans l’espace en ligne et se tailler une niche.

GameStop peut facilement se différencier des détaillants à grande surface comme Walmart. Faire pivoter son modèle économique n’a rien de nouveau. Les médias ont discuté de cette approche en 2019 et à nouveau en avril.

Ryan Cohen, cofondateur du portail food-to-treats moelleux (NYSE :CHWY) a l’expertise pour transformer GameStop en quelque chose de plus grand. Cela pourrait transformer l’entreprise en une plate-forme de jeu. Roblox (NYSE :RBLX) est un exemple de plate-forme de jeu à chaud. Il pourrait entrer sur le marché des paris sportifs. Skillz (NYSE :SKLZ) pivote dans cet espace à mesure qu’il s’étend au-delà de la plate-forme de compétition vidéo multijoueur mobile en ligne.

Vos plats à emporter

GameStop dispose de millions d’options pour recréer son activité. Il a beaucoup d’argent en main. Plus important encore, il n’a aucun risque de faillite de sitôt. Cela donnera à la direction le temps nécessaire pour restructurer l’entreprise. Le commerce électronique en ligne est plus en vogue que jamais. GameStop a maintenant la chance de se prélasser sur ce marché.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et gère le marché d’investissement de valeur à faire soi-même sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.