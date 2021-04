GME Stock est une zone de guerre entre l’institution et les masses

L’année dernière, nous avons eu la pandémie et l’explosion de l’investissement dans les SPAC. Cette année, nous avons l’histoire épique que nous appelons GameStop (NYSE:GME). Le stock de GME a explosé de 2300% de nulle part fin janvier. Depuis, cela continue d’être une course folle.

Source: Northfoto / Shutterstock.com

Aujourd’hui, nous évaluons la viabilité de poursuivre cette bête à l’avenir. Alerte spoiler, l’action des prix suggère bientôt plus de feux d’artifice.

À première vue, cela ressemblait à une compression courte et massive. En réalité, il s’agit d’une bataille entre les investisseurs particuliers et Wall Street. Jusqu’à présent, les initiés de la communauté des investisseurs avaient le dessus. Ils contrôlent les règles pour pouvoir les déformer pour se donner des avantages. Les investisseurs de détail doivent vivre avec ces inconvénients et réussir malgré eux.

La bataille sur le stock GME est un défi à cette dynamique. C’est une confrontation en tête-à-tête entre Main Street et Wall Street. Le gang sur Reddit s’est battu contre les professionnels. Ils ont utilisé les médias sociaux pour sortir les shorts dans GME. Il y a eu d’énormes pertes et les maisons d’investissement ont fait faillite. Cette folie, bien qu’elle soit maintenant à plus faible intensité, continue.

GME Stock Action était infectieux

Ce qui est pire, c’est que sa portée s’est étendue au-delà de GME. La spéculation s’est développée autour d’autres stocks et eux aussi ont pris feu. Le bouquet inclus AMC (NYSE:AMC), Nokia (NYSE:NOK) et Palantir (NYSE:PLTR). Ces actions marginales ont également grimpé de 100% à 700% en février. Bien que cela soit amusant à regarder, cela crée des ravages pour les autres investisseurs. Les régulateurs doivent maîtriser cela le plus tôt possible.

Tout le principe de l’investissement est d’avoir des règles du jeu équitables. Ce n’est pas ça! Maintenant, il y a deux parties qui manipulent les cours des actions pour des gains à court terme. En outre, les manières non naturelles dont ils se sont ralliés ont perturbé l’élan des taureaux. Par exemple, maintenant PLTR a une énorme résistance de surplomb du filigrane haut de février. Les grosses rafales épuisent les acheteurs pendant longtemps.

Techniquement, l’action GME défie maintenant 185 $ par action. Normalement, je dirais que c’est une résistance grossière, mais dans ce cas, tout est possible. C’est là que réside l’attractivité du stock. Il a capturé l’imagination, en particulier des nouveaux investisseurs. Les fortunes sont à la disposition de ceux qui savent bien le chronométrer. Le problème est que cela demande beaucoup de chance, comme à Las Vegas.

Les devoirs n’aideront pas beaucoup car l’activité de GameStop se détériore depuis des années. Ce n’est pas à cause de la pandémie. Les résultats de 2019 étaient déjà bien pires que ceux de 2017. Les revenus totaux étaient déjà en baisse de 30% en deux ans avant même l’arrivée de Covid-19. Les mesures financières allaient déjà dans le mauvais sens.

Il incombe à la direction de réparer l’entreprise

Source: Graphiques par TradingView

La direction devra se réinventer pour arrêter le saignement et inverser la tendance. Cela va être plus difficile à faire depuis hier, le PDG George Sherman a annoncé sa démission. La nouvelle équipe aura une ardoise vierge car il n’y a presque rien à perdre. Ils ne peuvent s’améliorer qu’en cas de mauvaise situation.

Du chaos total, nous obtenons parfois de grandes opportunités de réforme. Prendre General Electric (NYSE:GE), par example. Pendant un certain temps, la direction a commis un flub après l’autre. Ils ont finalement eu la bonne équipe et les choses se sont mises en place. La société a maintenant fière allure. C’est plus maigre, plus méchant et sur la bonne voie vers la rédemption.

C’est ce dont les actions GME ont besoin à long terme. Mais pour le court terme, je parie qu’il y a tout un tas d’autres manigances. Le gang sur Reddit n’abandonnera probablement pas cela facilement. Si vous n’aimez pas les jeux de hasard, cette action n’est pas faite pour vous.

Les graphiques montrent qu’il est coincé dans une large gamme. Une cassure en dessous de 118 $ par action pourrait entraîner une forte baisse à partir de là. À l’inverse, la brèche au-dessus de 200 $ invite plus d’acheteurs et le ciel est alors la limite. Je suis sarcastique mais seulement dans une certaine mesure. Après avoir vu ce qui s’est passé en février, je ne serais pas surpris de voir plus d’action à couper le souffle.

Tout ce que les investisseurs décident de faire avec les actions GME doit venir avec humilité. Il n’y a absolument aucun niveau de conviction qui justifie de prendre des risques énormes. L’action est trop sauvage et ressemble plus à un jeu qu’à un investissement. Ces manigances ont été les plus folles que j’aie jamais vues de toute ma vie.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.