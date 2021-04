GME Stock: Gamestop est maintenant le spectacle d’après-match de Ryan Cohen

Gamestop (NYSE:GME) n’est plus un court-métrage. Ce n’est plus une pression. L’action GME est devenue un pari sur Moelleux (NYSE:CHWY) co-fondateur Ryan Cohen.

Source: Northfoto / Shutterstock.com

Cohen, qui est encore au milieu de la trentaine, est entré dans Gamestop l’année dernière, alors que l’action se négociait à l’adolescence et que les vendeurs à découvert s’accumulaient. Mais au lieu de se vendre lorsque l’action est passée à près de 350 $ / action en janvier, il a pris le contrôle du détaillant de jeux vidéo.

Cohen devient officiellement président en juin, mais il fait déjà des démarches. La plupart de l’ancienne planche a disparu. Les anciens cadres sortent. A leur place se trouve une nouvelle équipe de Chewy et Amazon (NASDAQ:AMZN), avec une nouvelle stratégie.

Gamestop a découvert Internet.

Stock GME: Comment Cohen est arrivé

Cohen a vendu Chewy à la société privée PetSmart pour 3,35 milliards de dollars en 2017. Depuis lors, il est devenu un coup de cœur pour les investisseurs. PetSmart l’a rendu public en 2019 et c’était un grand gagnant lors de la nouvelle pandémie de coronavirus. Il valait 33 milliards de dollars à l’ouverture des négociations le 26 avril.

PetSmart a séparé son activité de Chewy avant de la rendre publique, mais en détient toujours la majeure partie. Ceci après que les propositions de BC Partners, la société de capital-investissement contrôlant PetSmart, aient été rejetées. BC Partners est très chanceux.

C’est une belle histoire, mais les investisseurs ont raison de se demander quelle en est la part de Cohen? Chewy vaut maintenant 10 fois plus qu’il ne s’est vendu. Cohen a mis une grande partie de son argent de Chewy dans Pomme (NASDAQ:AAPL), devenant ainsi son principal actionnaire individuel. Cela lui a donné le capital et le courage de se déplacer sur Gamestop.

Le Gamestop Squeeze

Ce qui s’est passé après que Cohen a emménagé est maintenant une légende. Les spéculateurs de WallstreetBets ont vu des paris courts sur l’action et, souvent via l’application de trading Robinhood, ils se sont empilés. Le stock d’actions GME a atteint 347 $ / action.

L’analyste de télévision Jim Cramer a appelé alors qu’il se remettait d’une opération au dos, exhortant les petits commerçants à prendre leurs bénéfices et à sortir.

Beaucoup, cependant, sont restés, y compris Keith Gill, dont le nom d’écran sur WallStreetBets est «Roaring Kitty». La décision a probablement coûté des millions de dollars à Gill. Le titre se négocie désormais à moins de la moitié de son plus haut.

Le plan de match Cohen

Gamestop a ouvert le 26 avril à 151 $ / action. C’est une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars pour un détaillant avec des ventes de 5 milliards de dollars en 2020 et des pertes de 221 millions de dollars, 3,31 dollars par action.

Les magasins Gamestop actuels sont de petits magasins dans des centres commerciaux qui vendent des lecteurs de jeux vidéo, des logiciels et des jouets associés. C’est une entreprise qui échoue.

Cohen voit une opportunité. L’essor de l’esport et du cloud gaming signifie que l’industrie est en croissance et non en déclin. Gamestop pourrait fournir une présence physique qui accompagne cette croissance. Le «directeur de la croissance» qu’il a embauché, Elliott Wilkie, a fait exactement ce genre d’intégration chez Amazon. Pendant qu’il était là-bas, Amazon a lancé une deuxième ligne d’épicerie appelée Amazon Fresh et livre des produits frais via Prime Pantry.

La lettre de novembre de Cohen au conseil d’administration de Gamestop, disponible sur le site Web de la Securities and Exchange Commission, lui a dit de fermer les magasins non performants et de rationaliser ou de vendre les opérations australiennes et européennes.

Le déménagement de Cohen sur Gamestop, transformant son effondrement en un raccourci, était une aubaine pour l’ancienne direction. L’équipe sortante, dirigée par l’ancien PDG George Sherman, a pris des actions acquises de GME d’une valeur de 290 millions de dollars lors de leur départ. Ce sont de jolis cadeaux de départ. Le salaire de Sherman pour 2020 était de 7,2 millions de dollars.

The Bottom Line sur GME Stock

Si vous achetez des actions de GME aujourd’hui, vous achetez Ryan Cohen. Le jeu court est terminé et il est temps de regarder le long terme.

Ce long parcours est spéculatif. La nouvelle stratégie prendra des années à se concrétiser. De mon point de vue, en regardant l’industrie, je lui donne une chance 50-50 de fonctionner. Ce sont de meilleures chances que l’ancienne direction n’aurait jamais pu offrir. Mais en tant qu’investisseur, je n’aime pas ces probabilités.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn détenait directement des parts dans AAPL et AMZN.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.