GME Stock: Je continue d’être étonné par la résilience de GameStop

À moins que quelque chose ne change au cours des sept mois restants de l’année, je suis prêt maintenant à nommer GameStop (NYSE:GME) l’histoire commerciale de 2021, avec un stock de GME en hausse de plus de 1100% depuis le début de l’année, restant obstinément au-dessus de 200 $.

Je ne sais pas pour vous, mais je continue d’être étonné par la résilience de GameStop. Voici pourquoi.

GME Stock est la définition de la folie

C’est précisément ce que j’ai dit à propos de GameStop lorsque j’ai écrit pour la dernière fois sur le détaillant de jeux vidéo à la fin du mois de mars. Il a gagné plus de 50 $ depuis que mon article a été publié. Le cours de l’action de la société résiste bien mieux que je ne le croyais possible.

«Les rendements ajustés au risque de GameStop ne livrent tout simplement pas la marchandise. À mon avis, continuer à spéculer sur les actions de GME est la définition de la folie », ai-je écrit dans ma chronique du 25 mars.

Dans cet article, j’ai soutenu que le rapport entre les jours de montée et les jours de repos de GameStop était à peu près dans la moyenne par rapport au S&P 500. Et je pensais que parce que les investisseurs ont pris beaucoup plus de volatilité avec GameStop, ils avaient besoin de plus de jours pour que le pari spéculatif en vaille la peine.

En aucun cas je ne pourrais me voir recommander le stock GME à ses prix actuels. Peut-être que s’il tombe en dessous de 150 $, cela vaudrait la peine de l’acheter.

Quoi de neuf sur GameStop

Vous connaissez la phrase: «Vous devez faire du foin pendant que le soleil brille?» Eh bien, c’est précisément ce que la direction de GameStop a fait en vendant 3,5 millions d’actions de son action fin avril dans le cadre d’une offre sur le marché qui a permis de collecter 551 millions de dollars de produit brut à un prix moyen d’environ 158 dollars par action.

C’est la gestion 101.

Peut-être plus important encore, GameStop a utilisé le produit net pour rembourser 216,4 millions de dollars de dettes qui n’étaient pas exigibles avant 2023. En conséquence, son bilan est désormais exempt de dette à long terme.

Cependant, ce n’est pas complètement sorti du bois.

À la fin de janvier, elle avait des dettes de location simple totalisant 684,1 millions de dollars. De ces paiements de location, 258,2 millions de dollars ou 34 % du montant impayé sont dus en 2021 et 168 millions de dollars ou 22 % du montant impayé sont dus en 2022.

Maintenant, vous pouvez regarder GameStop avec une perspective de verre à moitié plein et affirmer que plus tôt il sortira de ses obligations physiques, plus tôt il pourra devenir un pur jeu de commerce électronique.

Comme l’hôte de Mad Money de CNBC, Jim Cramer, l’a souligné à la mi-mai, Ryan Cohen n’a pas repris GameStop pour gérer une entreprise de brique et de mortier. Il a pris le contrôle pour tirer parti des 20 millions de membres de la société et créer une entreprise d’abonnement comme celle de Moelleux (NYSE:CHWY), le détaillant en ligne d’aliments pour animaux de compagnie qu’il a cofondé.

Cramer n’a pas tort. Les intentions de Cohen étaient très claires.

Et maintenant qu’il s’est débarrassé de la majeure partie de la direction de l’entreprise, il est libre de faire ce qu’il veut pour reconstruire GameStop dans sa vision.

Par exemple, GameStop vient d’annoncer qu’il a loué 700 000 pieds carrés à York, en Pennsylvanie, où il exploitera un centre de distribution agrandi pour soutenir son activité de commerce électronique. Il s’attend à ce que le centre soit opérationnel d’ici le quatrième trimestre 2021.

Problèmes de GameStop

L’entreprise a un certain nombre de problèmes.

Premièrement, comme je l’ai mentionné plus tôt, GameStop a d’importantes obligations de location qui éclipsent les fonds qu’elle a levés en avril. Bloomberg a discuté de ce sujet fin avril.

“GameStop, bien sûr, a un problème majeur que Chewy n’a jamais fait – le fardeau financier de l’exploitation de milliers de magasins physiques – et Cohen recherche des utilisations alternatives pour de nombreux emplacements qu’il ne choisit pas de fermer. Parmi les idées qu’il envisage: des centres de formation pour les futurs joueurs d’esports », ont déclaré Olga Kharif et Anders Melin, contributeurs de Bloomberg, le 27 avril.

De plus, les jeux vidéo sont facilement téléchargeables. Alors, qui a dit que quelqu’un d’encore plus brillant que Cohen ne pouvait pas se présenter et offrir des jeux vidéo aux membres de GameStop avec 20 millions de récompenses à des prix inférieurs ? Je pense que c’est très possible.

Et puis il y a Cohen lui-même.

Tout le monde appelle ce type un génie du commerce électronique en raison du service client cinq étoiles qu’il a mis en place sur Chewy.com. Cependant, Chewy ne gagne pas d’argent, et il n’en a jamais fait. En 2020, Chewy a perdu 92,5 millions de dollars sur 7,1 milliards de dollars de ventes. Cohen a démissionné de son poste de PDG en mars 2018. Chewy a perdu 268 millions de dollars au cours de l’année de son départ.

Je suppose que vous pourriez dire que le fait que cela ait généré un flux de trésorerie disponible positif en 2020 est un signe que les économies d’échelle s’installent progressivement pour l’entreprise. Mais je soupçonne que la pandémie a davantage à voir avec cela.

Ryan Cohen réussit-il? Il a définitivement du succès. C’est un milliardaire.

Mais pour tous ceux qui pensent pouvoir faire la même chose pour GameStop que pour Chewy, vous avez autre chose à venir. Ces deux entreprises ont deux produits et des données démographiques de clients totalement différents.

Suis-je donc surpris par la résilience de GameStop ? Vous pariez que je le suis.

