GME Stock: L’énorme jeu d’envoi de nouvelles sans dette

L’outsider de la vente au détail est devenu une puissance GameStop (NYSE:GME) excite à nouveau les investisseurs. Le détaillant de jeux vidéo fait des vagues aujourd’hui avec la nouvelle qu’il sera bientôt pratiquement sans dette.

Source: Shutterstock

GameStop va bientôt se retrouver dans une position financière très confortable. L’un des plus grands défauts de l’entreprise à l’approche de 2020 était son problème de dette imminent. Depuis que les vendeurs à découvert ont parié sur l’échec de GME, tout a commencé à se retourner. Et maintenant, avec une nouvelle liste d’administrateurs rejoignant son conseil d’administration après un récent exode massif, Ryan Cohen et ses cohortes cherchent à éliminer presque entièrement la dette de l’entreprise.

Cohen mène une transition de la concession de jeux physiques à… tout ce que GameStop essaie de devenir. Dans ce cadre, la société a annoncé qu’elle rachèterait ses obligations 2023. Lorsque la société a annoncé son intention de rembourser ses dettes, ses billets de premier rang ont atteint des sommets sans précédent.

Alors qu’il sera pressé de payer une prime afin de rembourser la dette plus tôt, la société ne s’inquiète pas. GameStop a l’intention de récupérer cet argent grâce à son offre d’actions d’un milliard de dollars annoncée en mars.

The Bottom Line sur GME Stock aujourd’hui

Bien sûr, Reddit a été plein d’éloges après la nouvelle. Pas même le Coinbase L’introduction en bourse pourrait secouer les fanatiques de la vente au détail de l’action GME.

La nouvelle a vu les actions de GME gagner considérablement pour la première fois en près de trois semaines. Les prix GME ont bondi de plus de 23% le matin. À l’heure actuelle, l’action est en hausse de 13,4%, se négociant à près de 160 $. Compte tenu des gains rapides, le volume des échanges exceptionnellement faible est particulièrement intéressant. Bien que généralement négocié à un volume moyen de 43 millions d’actions, mercredi n’a vu qu’un volume de négociation de 18,6 millions d’actions.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.