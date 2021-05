GME Stock n’a jamais reculé, alors profitez de ceux qui le pensent

Cela fait plus de 3 mois depuis la première compression massive et courte GameStop (NYSE:GME) Stock. Depuis lors, l’intérêt commercial et les discussions sur les réseaux sociaux autour des actions de GME se sont calmés. De nombreux traders se sont tournés vers d’autres actions à court terme, des noms technologiques et des crypto-monnaies.

Normalement, lorsqu’une action perd son intérêt, le cours de son action a tendance à s’effondrer. Mais ce qui est drôle à propos du stock GameStop, c’est qu’il s’est en fait stabilisé autour de 175 $. Cela n’a pas fait une autre énorme course comme les taureaux l’avaient espéré.

Mais il ne s’est certainement pas écrasé non plus. Au lieu de cela, il semble avoir trouvé un équilibre entre 150 et 200 dollars. C’est un résultat que presque personne n’aurait prédit pour 2021. Alors, à quoi ressemblent les choses pour l’action GME à l’avenir?

Cherchant à se développer dans sa valorisation

GameStop détient désormais une capitalisation boursière d’environ 13 milliards de dollars. Cela place GameStop dans une sorte de no man’s land. La société est considérablement surévaluée en raison de la valeur de son activité de jeux physiques traditionnels. Après tout, les actions de GME s’échangeaient au sud de 10 dollars par action jusqu’à assez récemment.

D’un autre côté, si GameStop parvient à se transformer en géant du commerce électronique, 13 milliards de dollars pourraient sembler bon marché. La comparaison évidente est avec le détaillant en ligne de produits pour animaux de compagnie Moelleux (NYSE:CHWY). Ryan Cohen a fait de Chewy un acteur dominant dans son domaine en tant qu’ancien PDG. Maintenant, il essaiera de faire la même magie chez GameStop en assumant le rôle de président.

Chewy a actuellement une capitalisation boursière de 29 milliards de dollars. C’est un chiffre encourageant pour GameStop, car l’action GME ne représente toujours que la moitié de la valorisation de Chewy. D’autre part, Chewy a déjà démontré son succès dans le commerce électronique en ligne et atteint des niveaux à peu près équilibrés en termes de revenus. GameStop aura besoin de beaucoup plus de temps pour amener son activité de commerce électronique à un niveau comparable.

Les métiers d’options offrent toujours un appel

Il y a quelques mois, j’ai discuté de la vente de putts nus GME pour tirer parti de la situation étrange ici. L’action GameStop est clairement en avance sur elle-même lorsque vous regardez les fondamentaux. En revanche, l’entreprise n’a plus de risque de faillite. Son offre d’actions récente garantit que GameStop est encaissé et capable de vivre pendant des années à venir alors qu’il cherche à se transformer en une entreprise de commerce électronique.

En tant que tel, GameStop devrait tomber en panne dans les mois à venir, mais pas aussi rapidement que l’espère. La stratégie de vente nue est un moyen d’en profiter. Le vendeur obtient une prime dès le départ en vendant l’option. Si l’action tombe en dessous du prix d’exercice prédéterminé, le vendeur achète l’action audit prix tout en conservant la prime.

Même avec GameStop bien au nord de 100 $, les gens ont payé beaucoup d’argent pour parier sur le retour des actions de GME à 25 $ ou moins en quelques mois.

La position dont j’ai discuté précédemment – vendre des options de vente de 20 $ en juillet – a maintenant rapporté un profit de 90%. Avec les options courtes, le gain maximum est de 100% lorsque l’option en question atteint zéro. Ces put que j’ai vendus au départ rapportaient 2 $ chacun et se négocient maintenant pour environ 20 cents.

Bien que ce contrat d’option particulier ne soit plus aussi attrayant, il existe des alternatives convaincantes dans les mois à venir. Jan 2022 Les options de vente de 30 $, par exemple, se vendent actuellement près de 2 $. Cela signifie qu’un vendeur recevrait 200 $ par contrat à l’avance et serait obligé d’acheter l’action à 28 $ (30 $ moins la prime) si l’action GME tombait à moins de 30 $ au cours des 8 prochains mois.

Compte tenu de tout l’argent que GameStop vient de lever, il devrait être en mesure de maintenir le cours de son action au-dessus de 30 $.

Verdict de l’action GME

Je ne vois aucune raison de posséder des actions de GME. À ce prix, les gens agissent comme si la conversion de GameStop en entreprise de commerce électronique avait déjà réussi. La société ne peut pas être proche de supporter un prix de 13 milliards de dollars simplement sur la base de son activité physique existante. Ainsi, ses futurs efforts de commerce électronique devront remporter un succès majeur simplement pour justifier la valorisation d’aujourd’hui, sans parler de toute autre amélioration.

Cependant, GameStop ne fera pas faillite de sitôt. La thèse baissière avait du sens à un moment donné, mais ce navire a navigué. L’entreprise dispose désormais de liquidités et de suffisamment de temps pour essayer de changer les choses. Ainsi, au lieu d’acheter ou de vendre purement et simplement l’action, envisagez des stratégies d’options pour profiter des niveaux de volatilité exagérés de l’action.

À la date de publication, Ian Bezek détenait une position haussière sur les actions GME via des options de vente nues GME à 20 $ en juillet. Il ne détenait aucune position directe dans les actions ordinaires de GME. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.